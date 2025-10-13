Halidovi unuci s gradonačelnikom Sarajeva izašli na pozornicu: ''Mali smo, voljeli bismo da si tu''

U Sarajevu se na tužnom oproštaju od Halida Bešlića očekuje više od 30.000 ljudi.

Sarajevo se danas oprašta od kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, koji nas je napustio 7. listopada.

Komemoracija za Halida u Narodnom kazalištu u Sarajevu započet će u 11 sati, gdje će prijatelji, kolege i brojni obožavatelji doći izraziti počast legendi.

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje se održava komemoracija za Halida Bešlića, sve je spremno za oproštaj od glazbene legende. Crne stolice u nekoliko redova uredno su poredane, a na svakoj od njih položen je bijeli ljiljan – simbol čistoće, poštovanja i tuge. Na velikim ekranima prikazuju se fotografije Halida iz različitih razdoblja života.

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Poznata lica iz regije počela su pristizati.

U Sarajevo su stigli Hari Mata Hari, Željko Jokismović, Indira Levak, Džejla Ramović, Emir Hadžihafizbegović, Mladen Vojičić Tifa, Emina Jahović, Saša Matić, Haris Džinović.

Hari Mata Hari Foto: Antonio Balic / CROPIX

Emir Hadžihafizbegović Foto: Antonio Balic / CROPIX

Mladen Vojičić Tifa Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Džejla Ramović Foto: Antonio Balic / CROPIX

Emina Jahović Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Željko Joksimović Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Indira Levak Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hana Hadžiavdagić Tabaković Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Saša Matić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Među prvima je stigla Halidova obitelj, a komemoracija je započela minutom šutnje, kojom se odala počast preminulom glazbeniku, piše Dnevni Avaz.

Zatim je na pozornicu izašao gradonačelnik Sarajeva, Samir Avdić, a uz njega su bili unuci Halida Bešlića.

''Deda, znaš, deda, znamo da si poseban. Puno ljudi te voli. Nismo bili ni svjesni koliko ih je. Govorio si, deda, moja Lamija je nadarena za glazbu, ali i jesam, jer imam i na koga biti. Tvoj Belmin, kako bi ti rekao 'moj lav', dedin lav. Voljeli bismo da si još dugo s nama. Nedostaješ nam jako. Znaš, deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio. Nije, deda, a mi smo znali. Šutjeli smo. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit. Znaš, mali smo, voljeli bismo da si tu, voljeli bismo. Kažu nam, tako mora bit, kažu, ali mi želimo da si još tu, deda. Volimo te'', rekla je Lamija, dok je uz nju stajao brat.

Haris Džinvić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Željko Komšić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevski taksisti - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

