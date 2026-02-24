Pogledi na plaži bili su prikovani za isklesana tijela reality supružnika, temperatura je uz njih bila još vrelija

Dok su mnogi uživali u ljetnim temperaturama, Melissa i Joe Gorga pobrinuli su se da upravo oni budu glavna tema na jednoj od najpoznatijih plaža u Miamiju.

Melissa i Joe Gorga privukli su sve poglede tijekom opuštenog dana na plaži u Miamiju, gdje su pokazali zavidnu formu i potvrdili da su jedan od najatraktivnijih parova reality scene.

Zvijezda showa ''The Real Housewives of New Jersey'' zablistala je u tamnoplavom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku liniju i preplanuli ten. Minimalistički kroj naglasio je njezinu isklesanu figuru, dok je look upotpunila velikim sunčanim naočalama i decentnim nakitom. Raspuštenu kosu lagano joj je mrsio morski povjetarac, a 46-godišnja Melissa je djelovala opušteno i samouvjereno.

Ni 51-godišnji Joe nije prošao nezapaženo. U crnim kupaćim hlačama pokazao je mišićavu građu i preplanuli ten, a ležeran styling upotpunio je šiltericom i sunčanim naočalama. Par je uživao u razgovoru tik uz obalu, razmjenjujući nježnosti i smijeh, potpuno neopterećeni znatiželjnim pogledima.

Poznato je da Melissa i Joe veliku pažnju posvećuju zdravom načinu života i redovitoj tjelovježbi, a njihova forma jasno pokazuje koliko su posvećeni treningu i aktivnom životu.

Sunčani Miami još je jednom poslužio kao savršena kulisa za romantične i opuštene trenutke para koji, gdje god se pojavi, ne prolazi nezapaženo.

Melissa se kućanicama pridružila 2011. godine u trećoj sezoni. Rođena je 21. ožujka 1979. u Toms Riveru, u New Jerseyju, i talijanskog je podrijetla. Diplomirala je na New Jersey City Universityju. Osim televizijske karijere, Melissa se bavila glazbom, a objavila je i nekoliko singlova poput "On Display", te je autorica knjige "Love Italian Style: The Secrets of My Hot and Happy Marriage." Također je vlasnica modnog butika Envy by Melissa Gorga u Montclairu, u New Jerseyju.

Joe je brat njezine kolegice iz serije Terese Giudice. Par ima troje djece: Antoniju (rođenu 2005.), Giacinta "Gina" (rođenog 2007.) i Giuseppea "Joeyja" (rođenog 2010.).​

Njihova kći Antonia Gorga izrasla je u pravu ljepoticu i često prati mamu u izlascima i obiteljskim druženjima. Mnogi se slažu kako je nevjerojatno slična majci, toliko da kada se Melissa i Antonia pojave zajedno – teško je na prvi pogled razaznati tko je kći, a tko majka. Antonia već gradi svoje prisustvo na društvenim mrežama i polako osvaja publiku svojim stilom i pojavom. Kako izgleda, pogledajte OVDJE.

