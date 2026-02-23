Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća

Posebne kazališne večeri rijetko prolaze bez snažnih emocija, a upravo takva atmosfera vladala je u Histrionskom domu. Dugovječna predstava okupila je prepuno gledalište, a slavlje je dodatno dobilo na težini dolaskom visokog uzvanika.

Glumačka diva Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom.

Naime, predstava ''Tere i Luce'' doživjela je svoju 102. izvedbu.

''Sto i drugu izvedbu 'Tere i Luce' kazališta Planet Art proslavili smo uz prepuno gledalište u Histrionskom domu i oduševljenog, uvaženog gosta'', napisala je Despot uz prizore na Instagramu dodavši hashtag zahvale – #hvalapredsjedniče.

Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama vidi se kako Anja Šovagović-Despot, Nataša Janjić Medančić i redatelj Marko Torjanac nazdravljaju još jednoj uspješnoj izvedbi – i to u društvu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Foto: Instagram

Predsjednik im je tom prigodom uručio buket cvijeća uz posebnu poruku, a susret su obilježili osmijesi i svečana atmosfera.

Foto: Instagram

