Znate li odakle vam je poznato ovo lice? Najvjernije obožavateljice sigurno ga nisu zaboravile!

Scott Patterson već desetljećima gradi stabilnu i prepoznatljivu karijeru u svijetu televizije i filma. Iako ga publika najčešće veže za jednu kultnu ulogu, njegov profesionalni put bio je sve samo ne uobičajen – od sporta do statusa miljenika gledatelja.
Scott Patterson trenutačno je jedno od prepoznatljivijih lica serije ''Sullivan's Crossing'', u kojoj tumači snažan i karizmatičan lik koji unosi dodatnu dubinu u radnju popularne drame.
Publika ga je brzo prihvatila u novom projektu, no mnogi su se pritom zapitali – odakle im je toliko poznat?
Svjetsku popularnost Patterson je stekao u kultnoj seriji ''Gilmore Girls'', u kojoj je utjelovio Lukea Danesa, vlasnika malog kafića. Kao šutljivi, pomalo tvrdoglavi, ali iznimno odani Luke, godinama je osvajao gledatelje, osobito kroz odnos s Lorelai Gilmore. Upravo mu je ta uloga obilježila karijeru i donijela status televizijske zvijezde.
Zanimljivo je da se prije velikog televizijskog uspjeha uopće nije ozbiljno bavio glumom. Prije ulaska u svijet filma i serija profesionalno je igrao bejzbol, a tek kasnije odlučio promijeniti karijeru. Sredinom 90-ih pojavio se u filmovima ''Mala velika liga'' i ''Tri želje'', kao i u popularnim serijama poput ''Will & Grace''.
Glumac danas izgleda znatno drugačije nego u vrijeme kada je stekao najveću popularnost. Sijeda kosa i nešto oštrije, izraženije crte lica daju mu ozbiljniji i zreliji izgled. Ipak, unatoč promjenama, zadržao je prepoznatljivu karizmu, po kojoj ga publika i dalje lako prepoznaje.
Prije nekoliko godina iznenadio je fanove pokretanjem vlastitog brenda kave, što je posebno razveselilo ljubitelje ''Gilmore Girls'', s obzirom na to da je njegov lik u seriji vodio omiljeni kafić.
Na privatnom planu također mu ide dobro – već 12 godina u braku je sa samozatajnom Kristine Saryan, s kojom ima sina Nicholasa, a obitelj nastoji čuvati svoju intimu daleko od očiju javnosti, piše People.
U seriji ''Sullivan's Crossing'' glumi i miljenik žena, koji je i s 44 godine jednako neodoljiv i mišićav. O kome se radi, saznajte OVDJE.
