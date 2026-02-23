Znate li odakle vam je poznato ovo lice? Najvjernije obožavateljice sigurno ga nisu zaboravile!

Scott Patterson već desetljećima gradi stabilnu i prepoznatljivu karijeru u svijetu televizije i filma. Iako ga publika najčešće veže za jednu kultnu ulogu, njegov profesionalni put bio je sve samo ne uobičajen – od sporta do statusa miljenika gledatelja.

Scott Patterson trenutačno je jedno od prepoznatljivijih lica serije ''Sullivan's Crossing'', u kojoj tumači snažan i karizmatičan lik koji unosi dodatnu dubinu u radnju popularne drame.

Publika ga je brzo prihvatila u novom projektu, no mnogi su se pritom zapitali – odakle im je toliko poznat?

Svjetsku popularnost Patterson je stekao u kultnoj seriji ''Gilmore Girls'', u kojoj je utjelovio Lukea Danesa, vlasnika malog kafića. Kao šutljivi, pomalo tvrdoglavi, ali iznimno odani Luke, godinama je osvajao gledatelje, osobito kroz odnos s Lorelai Gilmore. Upravo mu je ta uloga obilježila karijeru i donijela status televizijske zvijezde.

Zanimljivo je da se prije velikog televizijskog uspjeha uopće nije ozbiljno bavio glumom. Prije ulaska u svijet filma i serija profesionalno je igrao bejzbol, a tek kasnije odlučio promijeniti karijeru. Sredinom 90-ih pojavio se u filmovima ''Mala velika liga'' i ''Tri želje'', kao i u popularnim serijama poput ''Will & Grace''.

Glumac danas izgleda znatno drugačije nego u vrijeme kada je stekao najveću popularnost. Sijeda kosa i nešto oštrije, izraženije crte lica daju mu ozbiljniji i zreliji izgled. Ipak, unatoč promjenama, zadržao je prepoznatljivu karizmu, po kojoj ga publika i dalje lako prepoznaje.

Prije nekoliko godina iznenadio je fanove pokretanjem vlastitog brenda kave, što je posebno razveselilo ljubitelje ''Gilmore Girls'', s obzirom na to da je njegov lik u seriji vodio omiljeni kafić.

Na privatnom planu također mu ide dobro – već 12 godina u braku je sa samozatajnom Kristine Saryan, s kojom ima sina Nicholasa, a obitelj nastoji čuvati svoju intimu daleko od očiju javnosti, piše People.

