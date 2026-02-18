Sjećate se njih? Svoj viralni neuspjeh pretvorili su u karijeru, danas su veliki humanitarci

Kad su se 2008. godine pojavili na pozornici britanskog X Factora i zapjevali ''Mysterious Girl", nitko nije mogao pretpostaviti da će Ant & Seb u samo nekoliko minuta postati jedan od najviralnijih i najkultnijih audicijskih trenutaka u povijesti showa.

Prije gotovo dva desetljeća dvojica braće iz Walesa osvojila su svijet na najneočekivaniji mogući način. Ant & Seb, kako su se predstavili na audiciji The X Factor UK 2008. godine, postali su globalni internetski fenomen zahvaljujući svojoj neobičnoj i zabavnoj verziji hita ''Mysterious Girl''.

Njihov nastup – gdje je Ant zapjevao relativno, a Seb dodavao reperske elemente – postao je jedan od najcitiranijih i najpoznatijih trenutaka u povijesti britanskog talent showa. Audicija je zahvaljujući društvenim mrežama poput TikToka i Instagrama godinama kasnije doživjela svoj novi život kao viralna senzacija i referenca pop-kulture.

Nakon nastupa na X Factoru Ant & Seb su neko vrijeme nastupali diljem Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući i veliki koncert u Manchester Areni pred oko 21.000 ljudi.

Međutim, kako navode na svojoj službenoj web-stranici, duo se kasnije povukao sa svjetla reflektora. Ant je u međuvremenu nastupao kao soloizvođač na festivalima po Europi, dok je Seb radio iza scene, prvenstveno u produkciji glazbenih videa.

Tijekom godina izvan javnog života braća su se posvetila i poslovnim pothvatima te obiteljskom životu, a Ant je otvoreno govorio i o težim razdobljima, uključujući izazove s mentalnim zdravljem nakon intenzivne pozornosti koju je izazvao njihov nastup.

Iako su se godinama distancirali od medija, 2025. godine Ant & Seb napravili su neočekivani povratak u glazbeni svijet s pjesmom ''Sprinkle It'' – božićnom food-parody singlicom koju su sami napisali.

Taj projekt obilježio je njihov pokušaj da svoju viralnu slavu iskoriste u pozitivnom smjeru: sav prihod od singlice doniran je za dobrotvorne organizacije Shelter i Shelter Cymru, koje pomažu osobama bez doma.

Bez ikakve velike marketinške kampanje ili radijskog emitiranja ''Sprinkle It'' je zabilježio impresivne rezultate na britanskim glazbenim ljestvicama – dosegnuvši 37. mjesto na listi Official Singles Downloads Chart i 45. na listi Official UK Singles Sales Chart.

TikTok teaser za pjesmu prikupio je više od 480.000 pregleda u prva 24 sata, a mnogi obožavatelji povratak dvojca uspoređuju s najvećim reunionima pop-glazbe.

Na svojoj stranici i društvenim mrežama (Instagram, TikTok, YouTube) Ant & Seb sada aktivno komuniciraju s fanovima – nudeći i personalizirane Cameo poruke, ideje o mogućoj turneji te druge projekte koji bi mogli uslijediti nakon ovog iznenadnog povratka.

