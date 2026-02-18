Panika zbog mogućeg curenja Hefnerovih tajnih dnevnika i fotki? Njegova udovica želi spriječiti skandal

Crystal Harris upozorava na sadržaj tajnih dnevnika Hugha Hefnera i želi spriječiti njihovo curenje.

Udovica Hugha Hefnera, Crystal Harris, ponovno je u središtu pozornosti nakon što je podnijela pravnu prijavu kako bi utvrdila gdje se nalaze privatni albumi pokojnog osnivača Playboya. Prema njezinim tvrdnjama, riječ je o tisućama albuma koji sadrže eksplicitne fotografije žena, a postoji bojazan da bi među njima mogle biti i maloljetnice, piše Daily Mail.

Na konferenciji za medije Harris i njezina odvjetnica Gloria Allred iznijele su zabrinjavajuće detalje. Navodno postoji oko 3.000 Hefnerovih privatnih albuma koji dokumentiraju desetljeća privatnog života iza zatvorenih vrata.

''Ključno je da javnost razumije da ne govorim o fotografijama koje su objavljene u časopisima. Moj fokus je na tome kako Hefnerovi privatni albumi bilježe privatne trenutke koji su se odvijali iza zatvorenih vrata'', poručila je Harris.

Dodala je kako materijali sežu sve do 1960-ih godina.

''Materijali obuhvaćaju desetljeća, počevši od 1960-ih, i mogu uključivati fotografije djevojaka koje su tada bile maloljetne i nisu mogle pristati na način na koji će njihove fotografije biti pohranjene ili korištene. Mogu sadržavati i fotografije žena koje uopće nisu dale pristanak za snimanje. Albumi uključuju gole fotografije, snimke prije i nakon seksualnih odnosa te druge izrazito intimne trenutke. Ovo nije povijesna dokumentacija. Ovo je katalogiziranje i objektivizacija najprivatnijih detalja žena'', naglasila je.

Privatni albumi navodno se nalaze u skladištu u Kaliforniji, no Harris tvrdi da joj je rečeno kako bi dio njih mogao biti premješten u privatnu rezidenciju radi skeniranja i digitalizacije, što dodatno pojačava njezinu zabrinutost.

''Duboko sam zabrinuta da bi te fotografije mogle procuriti. Umjetna inteligencija, deepfake tehnologija, digitalno skeniranje, online tržišta i sigurnosni propusti znače da, jednom kada fotografije napuste sigurno okruženje, šteta je nepovratna. Jedan sigurnosni propust mogao bi uništiti tisuće života'', istaknula je.

Zbog svojih upozorenja, tvrdi, suočila se s posljedicama unutar Zaklade Hugh M. Hefner.

''Iako sam odbila dati ostavku, jučer sam, kao izravna posljedica mojih sve većih zabrinutosti oko rukovanja privatnim fotografijama iz albuma, jednostrano smijenjena s pozicije glavne izvršne predsjednice Zaklade'', izjavila je.

Harris je podnijela prijave glavnim državnim odvjetnicima Kalifornije i Illinoisa te zatražila pokretanje istrage o načinu na koji se sporni materijali pohranjuju i obrađuju.

''Ovdje nije riječ o novcu. Tražim dostojanstvo, sigurnost i uništavanje intimnih materijala.Tisuće žena mogle bi biti pogođene'', poručila je.

Osim privatnih albuma, zaklada navodno posjeduje i Hefnerov osobni dnevnik koji, prema riječima Glorije Allred, sadrži vrlo osobne detalje o njegovim seksualnim odnosima, uključujući imena žena.

Podsjetimo, Crystal Harris udala se za Hugha Hefnera 2012. godine, kada je imala 26, a on 86 godina. U braku su ostali do njegove smrti 2017. godine u 91. godini. Preminuo je od zatajenja srca, a iza sebe je ostavio bogatstvo procijenjeno na 43 milijuna dolara.

Godine 2024. Harris je objavila memoare ''Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself'', u kojima je iznijela niz šokantnih tvrdnji, uključujući da nikada nije voljela Hefnera te da se tijekom četverogodišnjeg braka osjećala zarobljeno.

Danas Crystal Harris radi kao agentica za nekretnine i zaručena je za poduzetnika Jamesa Warda, no čini se da priča o naslijeđu Playboya i dalje izaziva snažne reakcije i otvara brojna pitanja.

