Glumačka legenda u 88. godini voli 32 godine mlađu: Ljubavlju prkose predrasudama

Iako ih dijele čak 32 godine razlike, legendarni Christopher Lloyd i njegova supruga Lisa Loiacono dokazuju da za pravu ljubav godine doista nisu prepreka – već samo broj.

Ljubav ponekad dođe tiho, onda kada je najmanje očekujemo – i ostane zauvijek. Upravo takvu priču žive legendarni glumac Christopher Lloyd i njegova supruga Lisa Loiacono.

Filmska publika diljem svijeta pamti ga kao nezaboravnog Doca Browna iz kultnog serijala ''Povratak u budućnost'', no iza kulisa velikih filmskih hitova krije se jedna jednako filmska – i nimalo obična – ljubavna priča.

Na Valentinovo je 87-godišnji Lloyd raznježio obožavatelje objavivši na Instagramu fotografiju na kojoj grli svoju 55-godišnju suprugu Lisu, uz jednostavnu, ali snažnu poruku: ''To je najslađa ljubav. Moja Valentinova.''

Njihova priča započela je 2012. godine – i to sasvim neočekivano. Lloyd je tada prodavao kuću u Montecitu, a Lisa je bila agentica za nekretnine zadužena za prodaju. Profesionalni odnos s vremenom je prerastao u nešto mnogo dublje.

Iako su se Lloyd i njegova bivša supruga Jane Walker Wood razveli godinama ranije, upravo je prodaja njihove nekadašnje bračne kuće dovela do sudbonosnog susreta s Lisom. Četiri godine kasnije, dan prije Dana zahvalnosti 2016., Christopher i Lisa izrekli su svoje bračne zavjete.

Ono što njihovu priču čini još posebnijom jest činjenica da su ostali u iznimno dobrim odnosima s Lloydovom bivšom suprugom. Tijekom pandemije parovi su se čak i redovito sastajali na večerama i druženjima.

''A s tvojom bivšom suprugom planinarim svako jutro'', našalila se Lisa u jednom intervjuu, dok je Lloyd kroz osmijeh dodao: ''Smiješno kako se život posloži.''

Na pitanje smeta li mu što njegova četvrta i peta supruga provode vrijeme zajedno, glumac je odgovorio smireno: ''Mogu se nositi s tim. I drago mi je da se zabavljaju.''

Lisa, uspješna agentica za luksuzne nekretnine koja je radila s brojnim tajkunima i slavnim osobama, uvijek je isticala kako vjeruje u kemiju – bilo između osobe i doma, bilo između dvoje ljudi. Čini se da je upravo tu kemiju pronašla s Lloydom.

Lloydova prva supruga bila je Catherine Boyd od 1959. do 1971. godine. Potom se oženio s Kay Tornborg 1974., s kojom je bio u braku od 1974. do 1987. Već 1988. oženio se s Carol Ann Vanek, od koje se rastao 1991., a 1992. oženio se s Jane, od koje se razveo 2005.

