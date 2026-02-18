Detalji tragedije s Nove godine: Otkriven uzrok smrti kćeri glumačke legende

Uzrok smrti Victorije Jones, 34-godišnje kćeri slavnog glumca Tommyja Leeja Jonesa, konačno je službeno potvrđen.

Više od mjesec dana nakon što je pronađena mrtva u hotelu u San Franciscu, službeno je objavljen uzrok smrti Victorije Jones, 34-godišnje kćeri slavnog holivudskog glumca Tommyja Leeja Jonesa.

Prema izvješću Ureda glavnog mrtvozornika San Francisca, Victoria je preminula od toksičnih učinaka kokaina, a njezina smrt službeno je okarakterizirana kao slučajno predoziranje, prenosi Daily Mail.

Foto: Afp

Victoria je pronađena bez svijesti u ranim jutarnjim satima na Novu godinu na 14. katu hotela Fairmont. Policija je zaprimila dojavu oko 3:14 u noći, a po dolasku na mjesto događaja bolničari su je proglasili mrtvom.

Prema dostupnim informacijama, jedan hotelski gost navodno je pomislio da je riječ o osobi pod utjecajem alkohola te je obavijestio osoblje. Zaposlenici su je pokušali reanimirati i pozvali hitnu pomoć, no pomoći nije bilo.

U pozivu hitnim službama incident je opisan kao slučaj predoziranja uz promjenu boje, što upućuje na ozbiljno zdravstveno stanje prije dolaska liječnika.

Foto: Afp

Nakon što je vijest o smrti postala javna, obitelj je uputila kratku izjavu:

''Cijenimo sve lijepe riječi, misli i molitve. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom razdoblju. Hvala.''

Victoria je iza sebe ostavila oca, oskarovca Tommyja Leeja Jonesa (79), majku Kimberleu Cloughley te brata Austina Jonesa (43).

Dodatne informacije koje su se pojavile nakon njezine smrti otkrivaju da je Victoria posljednjih godina imala ozbiljnih problema.

Još u kolovozu 2023. Tommy Lee Jones podnio je zahtjev kalifornijskom sudu za privremeno skrbništvo nad kćeri. Prema tadašnjim medijskim izvješćima, Victoria je bila zadržana u bolnici na 14-dnevnom psihijatrijskom promatranju jer je procijenjeno da bi mogla predstavljati opasnost za sebe ili druge. U zahtjevu je, navodno, stajalo i da bi po izlasku iz bolnice trebala biti prebačena u ustanovu za odvikavanje od droga.

Foto: Afp

Tijekom 2025. godine Victoria je uhićena dvaput. U travnju je optužena za vožnju pod utjecajem opojnih sredstava, posjedovanje kontrolirane tvari i opiranje uhićenju. Sudski dokumenti navode da je prilikom privođenja u njezinu džepu pronađena vrećica s bijelom tvari za koju se vjerovalo da je kokain. Izjasnila se da nije kriva.

U lipnju iste godine ponovno je uhićena nakon incidenta obiteljskog nasilja u luksuznom resortu u Napi. Također se suočavala s optužbama za zlostavljanje starije osobe, za što je također izjavila da nije kriva.

Victoria Jones rođena je 1991. godine. Na filmskom se platnu prvi put pojavila s 11 godina u kratkoj ulozi u filmu ''Ljudi u crnom II'', u kojem je glumio njezin otac. Kasnije se pojavila u seriji ''One Tree Hill'' te u filmu ''Tri sprovoda Melquiadesa Estrade'', koji je režirao Tommy Lee Jones.

Foto: Afp

Iako se u odrasloj dobi povukla iz glume, povremeno je pratila oca na crvenom tepihu. Tommy Lee Jones svojedobno je u intervjuu izjavio da je njegova kći dobra glumica koja govori besprijekoran španjolski.

Smrt Victorije Jones potresla je javnost, a njezin slučaj ponovno je otvorio pitanje mentalnog zdravlja i borbe s ovisnostima, čak i unutar najpoznatijih holivudskih obitelji.

