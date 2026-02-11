Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže

Nova bura na domaćoj estradi podigla se nakon što su Severina i Mladen Grdović putem društvenih mreža razmijenili oštre poruke, a sve je počelo od njezine objave nakon koncerta u Samoboru.

Ovih dana društvene mreže bruje o neočekivanom prepucavanju između Severine i Mladena Grdovića, potaknutom njezinom objavom nakon koncerta u Samoboru. Ono što je započelo kao osvrt na domoljublje i vjeru, pretvorilo se u javnu razmjenu poruka dvoje poznatih glazbenika.

Nakon nastupa u Samoboru Severina se na Facebooku osvrnula na atmosferu svojih koncerata, istaknula je kako na njima nema mjesta nacionalizmu ni podjelama.

''Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo'', poručila je Severina.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili bio je i Mladen Grdović. On je na društvenim mrežama objavio fotografiju s Markom Perkovićem Thompsonom te Severini uputio izravnu poruku.

''Nemojte ljudi, nemoj SEVE. Svi znamo da si dobra cura. Pivali smo svugdi. Marka vole ljudi, tebe, mene, Zeku, Đibu, našeg Olivera i pok. Tomislava. Ovo nemoj sebi dozvoljavati jer nas bacaš sve u vatru. Ja ka stariji od vas. Pusti svoje kolege koje ih narod voli. Marko je legenda, pa ti, i ja i svi. Nemoj da te narod zamrzi'', napisao je Grdović.

Severina mu nije ostala dužna. Putem priče na Instagramu kratko mu je odgovorila: ''Svi znamo da si loš momak''.

Napisala je to uz podijeljenu objavu stranice Seksizam naš svagdašnji, koja je Grdovića, zbog njegove poruke upućene pjevačici, optužila za seksizam.

Njihova razmjena poruka podijelila je pratitelje – dok jedni podržavaju Severininu poruku o zajedništvu bez podjela, drugi smatraju da je Grdović pokušao smiriti situaciju i zaštititi kolege.

