Poznati Hrvati podržali Ninu Badrić u pothvatu koji se čekao 15 godina!

Nina Badrić uz prijatelje i suradnike najavila je izlazak albuma ''Moji ljudi''.

U društvu prijatelja, suradnika, kolega i drugih njoj najbližih ljudi Nina Badrić najavila je izlazak albuma "Moji ljudi", koji će svjetlo dana ugledati ovog petka, 13. veljače!

Istu je priliku, u prekrasnom ambijentu hotela Capital u Zagrebu, Nina iskoristila i za najavu koncerta "Moji ljudi", koji će se održati 17. svibnja u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Promocija albuma ''Moji ljudi'' Nine Badrić - 13 Foto: Luka Čop

Ninu su došle podržati brojne poznate osobe i kolege, kao i suradnici s kojima je surađivala tijekom dosadašnje uspješne karijere i upravo je njima Nina prvima pustila svoj novi album, na koji se čekalo dugih 15 godina.

Album će u na svim streaming-servisima biti već u ponoć 12. veljače, a na svim prodajnim mjestima u petak, 13. veljače. Najveći su fanovi svoje potpisane primjerke već naručili u preorderu.

