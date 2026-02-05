Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!

Koncert Marka Perkovića Thompsona 13. veljače u Širokom Brijegu je službeno rasprodan, zbog čega je dodan novi datum.

Dvoranska turneja Marka Perkovića Thompsona ovoga vikenda se nastavlja u Rijeci, a prvi datumi izvan Hrvatske održat će se već idući tjedan u Širokom Brijegu.

Kako je njegov menadžment napisao na društvenim mrežama, koncert 13. veljače u potpunosti je rasprodan, unatoč poteškoćama sa stranicom za prodaju ulaznica. Svi zainteresirani koji nisu uspjeli nabaviti karte za petak neće imati puno vremena za žaljenje jer je pjevač već najavio novi koncert u Širokom Brijegu i to 14. veljače.

Galerija 25 25 25 25 25

Marko Perković Thompson Foto: In Magazin

Thompson sa suprugom Foto: Sandra Perković/Instagram

Marko Perković Thompson - 5 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio

"S velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert na istom mjestu, koji će se održati dan kasnije, u subotu 14. veljače", napisao je njegov tim u objavi kojom su se pohvalili rasprodanim nastupom.

Ova vijest obradovala je i njegove pratitelje.

Marko Perković Thompson Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ja bi svaki dan išla na tvoj koncert!", "Svaka ti čast Markane", "Samo jako", "Marko ne znam jel treba polakše ili ipak jače radi srčanih", "Bravo, ima nas, ima", "Naravno da nas ima, i znali smo da će biti još jedan koncert. A još bi pet bilo rasprodano", "Čitam komentare i očekujem da se jave Marsovci kada će koncert kod njih. Jedva čekaju", pišu mu pratitelji.

Nakon brojnih prijepora, Thompson je ipak nastupao na dočeku rukometaša, a kako je to komentirala Vedrana Rudan, otkrijte OVDJE.

U ekskluzivnom intervjuu za IN magazin Thompson je progovorio o sinu. Više pogledajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala prirodnu kosu, padaju usporedbe sa Shakirom!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Jedna od najljepših Hrvatica ne krije sreću zbog velikog razloga za slavlje!

Pogledaji ovo Celebrity Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!

Pogledaji ovo Celebrity Nije mogao dočekati: Franka podijelila dirljiv obiteljski trenutak povodom Ćorlukinog rođendana!