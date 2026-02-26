U pripijenoj haljini s bombastičnim dekoltom nadmašila je samu sebe!

Penélope Cruz u Londonu je zablistala u pripijenoj crnoj haljini dugih rukava s dubokim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru, dok su slojeviti detalji nalik resama pri dnu dali cijelom izdanju dodatnu dozu dinamike i elegancije.

Penélope Cruz ponovno je pokazala zašto slovi za jednu od najelegantnijih žena filmske industrije.

Na londonskoj promociji filma ''The Bride!'' španjolska glumica zablistala je u jednostavnoj, ali izuzetno dojmljivoj crnoj haljini. Na terasi hotela pozirala je u uskom modelu dugih rukava s istaknutim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru i dao cijelom izdanju dozu senzualnosti.

Penelope Cruz Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Model iz Mostara u Survivor stiže srušiti predrasude: ''Misle da sam samo lijepo lice!''

Poseban efekt haljini dali su slojeviti detalji nalik resama pri donjem dijelu, koji su unijeli dinamiku i razigranost u inače minimalistički kroj. Izdanje je upotpunila upečatljivim visećim naušnicama i klasičnim crnim salonkama, a samouvjerenim držanjem i osmijehom bilo je jasno da uživa pred objektivima fotografa.

Penelope Cruz Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privukla je i njezina frizura. Nakon godina duge tamne kose, Penélope se odlučila za nešto svijetliju verziju, koji je prvi put predstavila tijekom Tjedna mode u Parizu. Promjena joj je osvježila izgled i dodatno naglasila crte lica, pa mnogi komentiraju kako izgleda mlađe no ikad, iako ima 51 godinu.

Penelope Cruz Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prepoznajete li ga? Iza pogleda koji ledi krv krije se kralj transformacija

Galerija 4 4 4 4 4

Kako se vječna ljepotica mijenjala kroz godine? Više o tome pisali smo OVDJE.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža kao pozornica za zanosnu Brazilku: Njezinoj ljepoti i isklesanoj figuri svi se dive

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Simbol mračnog skandala: Zavirite u unutrašnjost zloglasnog aviona osuđenog pedofila

Pogledaji ovo Zanimljivosti Talijanska Paris Hilton: Rođena u luksuzu, odrasla u realityju, sad cilja na Eurosong!