Kako se vječna ljepotica mijenjala kroz godine? Sada se vratila izgledu kao u danima najveće slave

Penélope Cruz vratila je svoje prepoznatljive šiške, ponovno pokrenuvši trend koji inspirira žene diljem svijeta.

Španjolska glumačka diva Penélope Cruz oduvijek je bila sinonim za eleganciju, ljepotu i besprijekoran stil, bilo na crvenom tepihu ili u svakodnevnim prilikama.

I dok karijeru broji više od tri desetljeća, njezin izgled se kroz godine mijenjao, ali uvijek ostao inspirativan, posebno za žene diljem svijeta. A sada je ponovno u modi jedan od njezinih najpoznatijih beauty detalja: ikonične šiške.

Penélope se počela pojavljivati na velikim ekranima kao mlada glumica krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Tada su njezini valoviti tamni pramenovi već bili zaštitni znak, ali kosa je najčešće bila duža, bez posebnih rezova ili dramatičnih promjena.

Kako je njezina karijera rasla, Cruz je često birala glamurozne valove i sofisticirane frizure, s naglaskom na prirodnu ljepotu i klasičan stil. Crveni tepih često je krasila raščlanjena kosa sa strane, bez šiški, što je naglašavalo njezine vrline i muški chic šarm.

Jedne sezone Penélope je iznenadila modne kritičare pojavivši se s kraćim bobom i trendovskim šiškama, pokazavši da može nositi i edgy, ali profinjene rezove. Taj je look posebno oduševio fanove koji vole kombinaciju klasičnog i modernog.

U godinama koje su uslijedile, često se vraćala dužim frizurama bez šiški, s mekano uvijenim krajevima, prirodnim teksturama i jednostavnim razdjeljcima. Taj je look bio idealan balans između sofisticiranog i dostupnog stila koji može nositi svaka žena.

Povratak šiški – trend koji svi žele isprobati

Ovaj tjedan Penélope je ponovno vratila svoje legendarne šiške, a to je, kako mnogi komentiraju, jedna od njezinih najtrendovskijih frizura u posljednje vrijeme. Na snimkama i fotografijama iz Los Angelesa glumica je viđena u casual izdanju, ali upadljive šiške odmah su uhvatile pažnju - trend koji već inspirira brojne žene i frizerske salone.

