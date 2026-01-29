Tko je kći Dragana Bjelogrlića? Medijske stupce punila je zbog veze s regionalnim zavodnikom

Dok je Dragan Bjelogrlić sinoć briljirao na velikom platnu u filmu ''Svadba'', pozornost publike i fotografa u dvorani ukrala je njegova kći Mia Bjelogrlić.

Sinoćnja beogradska premijera filma ''Svadba'', u kojem jednu od glavnih uloga ima Dragan Bjelogrlić, okupila je brojne poznate osobe iz svijeta filma i javnog života, a posebnu pozornost fotografa i publike privukla je njegova kći Mia Bjelogrlić.

Elegantna, samouvjerena i nenametljiva, Mia je u publici pratila očev filmski projekt i još jednom pokazala da se s razlogom sve češće nalazi u fokusu medija.

Mia Bjelogrlić Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Mia Bjelogrlić (29) rođena je 19. srpnja 1996. u Beogradu, a javnosti je poznata kao kći jednog od najuspješnijih regionalnih glumaca, redatelja i producenata. Ipak, za razliku od oca i brata Alekseja, koji je krenuo glumačkim stopama, Mia je odabrala drugačiji profesionalni put.

Dragan Bjelogrlić s djecom - 2 Foto: F.S./ATAImages

Završila je studij političkih znanosti i međunarodnih odnosa, a danas je aktivna u medijskom prostoru – radi kao televizijska voditeljica, producentica i autorica projekata koji se bave društveno angažiranim temama. Posebno se istaknula feminističkim projektom ''Ona se budi'', u kojem progovara o pravima žena i važnim društvenim pitanjima.

Dragan Bjelogrlić s djecom Foto: Instagram

Iako ne voli previše isticati privatni život, Mia je prije punila stupce regionalnih medija zbog veze s popularnim glumcem Milanom Marićem, kojeg često nazivaju jednim od najvećih zavodnika regije. Njihova je romansa izazvala veliku pozornost javnosti, osobito zbog njegovih prijašnjih veza, uključujući onu s 18 godina starijom Hrvaticom Ninom Violić.

Milan Marić - 1 Foto: PR

Film ''Svadba'' donosi dinamičnu, duhovitu i emotivnu priču koja se vrti oko hrvatsko-srpskog vjenčanja, koje ne prolazi baš po planu. U nizu neočekivanih situacija, nesporazuma i prepoznatljivih životnih trenutaka film spaja humor i emociju, zbog čega je publika u dvorani reagirala smijehom, ali i gromoglasnim pljeskom.

Dragan Bjelogrlić - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Reakcije gledatelja nakon projekcije bile su više nego pozitivne, a film je u Hrvatskoj već sada oborio rekord. Više čitajte OVDJE.

