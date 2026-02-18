Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."

Barbara Nola na društvenim mrežama je objavila kako je njezina majka Helena preminula u 82. godini.

Glumica Barbara Nola, koja je odnedavno u hit seriji "Kumovi" kao maserka Natalija, emotivnom objavom na društvenim mrežama se oprostila od svoje majke Helene, otkrivši kako je preminula u ponedjeljak 16. veljače u 82. godini života.

Nola, koja je lani u ovo doba ostala bez svekrve Nevenke Nole, na Instagramu je podijelila obavijest o posljednjem ispraćaju, kao i nekoliko fotografija s majkom iz djetinjstva.

"Lijepa moja Helena, Hela, Helica, mamice Lucijina i moja! Sunce moje, dušo, krasotice! Zauvijek ću plivati tirkiznim oceanom tvoje beskrajne ljubavi i vjerovat ću ti i dalje da su svi ljudi zapravo dobri. Ostajem znaj tvoje naporno derište koje te muči da ga povedeš sa sobom u ured i sakriješ pod svoj stol, a ne da moram u vrtić i biti bez tebe. Naš svijet se bez tebe bolno smanjio. Čuvaj nas s neba ljubljena mamice", napisala je tužna Barbara u objavi ispod koje su joj se javile kolegice i pratitelji da joj izraze sućut.

Barbara Nola Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Barbara Nola Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

In Magazin: Barbara Nola - 1 Foto: In Magazin

Nola je spomenula svoju majku i u intervjuu za IN magazin prije nekoliko mjeseci, kada je premijerno izvedena predstava "Sigurna kuća" u kojoj glumi uz Dijanu Vidušin i Enesa Vejzovića. Dok se pripremala za ulogu, često je ispitivala svoju mamu, koja je bila pravnica.

Barbara Nola Foto: Josip Moler/Cropix

Barbara Nola Foto: Darko Tomas/Cropix

Barbara Nola Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Moja je mama radila u sustavu koji se ovdje u predstavi donekle kritizira. Cijeli je život jako predano radila i puno sam o tim problemima slušala od djetinjstva. Mislila sam: "Mogu se ja psihološki odvojiti od toga, radimo predstavu", ali kad si dva mjeseca u tom materijalu – baš te potopi", poručila je tada Barbara.

Barbara na setu "Kumova" radi sa sinom Jakovom, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

