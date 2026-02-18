Mračna tajna kultnog showa: Dokumentarac razotkrio što se događalo iza kamera

Netflixova emisija "Reality Check: Inside America’s Next Top Model "ponovno je otvorila stare rane oko popularnog showa Tyre Banks.

Reality emisija "America's Next Top Model" mnogim mladim ženama je bila prva stepenica prema modnoj industriji. Međutim, gotovo deset godina otkako se emitirala posljednja, 24. sezona, i dalje izlaze kosturi iz ormara koji prikazuju koliko se toga događalo kada se kamere ugase.

Voditeljica i bivši supermodel Tyra Banks suočava se s valom kritika nakon izlaska Netflixove emisije "Reality Check: Inside America’s Next Top Model", koja otkriva mračnu stranu jednog od najpopularnijih reality formata 2000-ih. Bivše natjecateljice tvrde da su tijekom snimanja bile izložene psihičkom pritisku, manipulacijama i neprimjerenim situacijama, a sve u ime dobre televizije.

Jedan od najvećih skandala odnosio se na fotografiranje u četvrtoj sezoni u kojem su manekenke morale zamijeniti rasu, uključujući korištenje blackfacea. Koncept je izazvao ogorčenje, a dodatne kritike pojavile su se zbog snimanja u kojem su natjecateljice glumile beskućnice te pozirale uz stvarne osobe bez doma.

Natjecateljica Dionne Walters otkrila je da je morala sudjelovati u fotografiranju na temu mjesta zločina, iako su producenti znali da joj je majka bila žrtva pucnjave. Producent Ken Mok kasnije je priznao da je takvo slavljenje nasilja bilo pogrešno.

Jedna od najšokantnijih ispovijesti dolazi od Shandi Sullivan iz druge sezone, koja tvrdi da je njezina navodna afera s talijanskim modelom zapravo bila seksualni napad jer je izgubila svijest, a nitko nije reagirao. Produkcija je tvrdila da je emisija tretirana kao dokumentarac s kamerama prisutnima 24 sata dnevno, dok je Tyra izbjegla detaljan komentar.

Brojne natjecateljice progovorile su o komentarima vezanim uz težinu i fizički izgled. Giselle Samson priznala je da su je primjedbe o širokoj stražnjici obilježile do danas, dok je Keenyah Hill nazvana piggy chic. Whitney Thompson, prva plus-size pobjednica, otkrila je da je svakodnevno plakala pod tušem – jedinom mjestu bez kamera.

Keenyah je također tvrdila da ju je tijekom snimanja u Africi muški model neprimjereno dirao, a da produkcija nije reagirala. Tyra se danas ispričala zbog tadašnjeg savjeta da koristi ženske čari kako bi se obranila.

Posebnu kontroverzu izazvali su i stomatološki zahvati u šestoj sezoni. Pobjednica Dani Evans bila je pod pritiskom da zatvori razmak između zuba jer "nije tržišno isplativo", dok je Joanie Dodds prošla višesatnu operaciju bez potpunog razumijevanja zahvata.

"Stalno smo gurali dalje. Vi ste to tražili! Gledatelji su htjeli sve više i više. Da, ima gluposti. Mislim, stvarno glupost", priznala je Banks, tvrdeći kako su se svi ovi scenariji dogodili jer su gledatelji tražili dramu. Iako se za neke postupke ispričala, mnoge bivše natjecateljice tvrde da su njihove traume ostale trajne.

Dvadeset godina nakon vrhunca popularnosti, "America’s Next Top Model" tako se ponovno našao u središtu pozornosti – ovaj put zbog pitanja etike, odgovornosti i cijene slave.

Usprkos tome, mnogi korisnici društvenih mreža komentiraju kako je ovaj dokumentarac nije ni približno pokazao sve skandale, ponajviše jer je u produkciji sudjelovala Banks. Očekuje se kako bi kroz koji tjedan izašao drugi dokumentarac o ovoj emisiji koja bi još dublje istražila sve što se pomelo pod tepih.

