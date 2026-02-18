Zagrebačka Brazilka na najvećoj pozornici svijeta: Pogledajte vatreni kostim latino-ljepotice koja živi u Hrvatskoj

Spektakl, perje, kristali i neodoljiva energija – Brazilka sa zagrebačkom adresom ponovno je zablistala na najvećoj karnevalskoj pozornici na svijetu.

Bila je na festivalu u Rio de Janeiru – i još jednom ostavila bez daha publiku na najpoznatijoj karnevalskoj pozornici svijeta.

Brazilka sa zagrebačkom adresom, Anny Alves, zablistala je na spektakularnom karnevalu u Riju, gdje je u vatreno crvenom, izazovnom kostimu ukrašenom perjem i kristalima plesala sambu pred tisućama gledatelja. Energija, osmijeh i samouvjereni pokreti ponovno su je stavili u središte pozornosti na aveniji koja za mnoge plesačice predstavlja ostvarenje snova.

Atraktivna Brazilka, poznata po promicanju brazilske kulture i sambe u Hrvatskoj, podijelila je s pratiteljima emotivnu poruku uz video na kojem pleše u seksi kostimu na najvećem karnevalu u svijetu.

''Još jedan nezaboravan karneval u Rio de Janeiru, ispunjen emocijama, energijom i ostvarenim ciljevima – a sve to uz podršku brendova koji su bili temelj mog puta i mog ostvarenja na ovoj velikoj pozornici. Neizmjerno sam zahvalna na povjerenju, partnerstvu i podršci koju ste mi pružili tijekom cijele pripreme, od prvih treninga pa sve do trenutka kada sam zakoračila na aveniju. Vaša vjera u mene dali su mi snagu, sigurnost i dodatni sjaj u svakom koraku. Hvala vam što stojite uz mene, što prepoznajete moj rad, disciplinu i strast.

Iz srca hvala na svemu! Pozdravi iz Rija!" napisala je.

Podsjetimo, Anny već godinama gradi karijeru između Brazila i Hrvatske. U Zagrebu vodi plesne projekte sambe i nastupe, dok se u domovini redovito vraća upravo zbog karnevala – događaja koji za nju ima posebno emotivno značenje.

2022. godine Anny je u Riju nastupala u kostimu s crveno-bijelim kvadratićima i pokazala ljubav prema Hrvatskoj.

''Ja sam već dugo htjela pokazati način poštovanja jer živim tu u Hrvatskoj već devet i pol godina, i onda je meni palo na pamet da ću ja napraviti tamo u Riu jer je to jako puno ljudi tamo, jako puno ljudi to gleda, svi svjetski mediji dolaze tamo snimati, tako da sam ja iskoristila priliku pokazati poštovanje prema Hrvatskoj'', objasnila je za IN magazin.

A što joj se najviše sviđa u Hrvatskoj?

''Jelo i more! Obožavam vaše jelo, pogotovo punjena paprika, a na more volim ići, najdraže mi je na Susku, tamo sam naučila i plivati'', rekla je.

Anny je u Hrvatskoj ostvarila svoje snove, otvorila je školu sambe.

''Ja kažem da žene tamo ne dolaze samo naučiti plesati sambu, nego sve po malo, kako naučiti stajati na štikel, kako hodati u štiklama, danas još uvijek ima neke cure koje neznaju, kako se ponašati za slikanje ispred kamera'', dodala je.

Natjecala se i za Miss sporta Hrvatske te osvojila titulu druge pratilje.

Anny se posljednjih godina bavi i bodybuildingom, a i u tom području skuplja nagrade.

