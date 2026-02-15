Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde

U trenutku kada su se prolomili prvi taktovi bezvremenskog hita, Arena je zasjala tisućama svjetala, a emocije su preplavile dvoranu.

Srpska folk-zvijezda Ana Bekuta ispunila je Arenu Zagreb snažnim emocijama i hitovima na Velentinovo. Tijekom večeri nizali su se trenuci za pamćenje, no jedan se posebno istaknuo – i upravo o njemu danas svi pričaju.

Među njezin gostima bio je i Mirko Šenkovski Džeronimo, autor velikog hita pokojnog Halida Bešlića ''Čardak'', piše Telegraf.rs. Kada su se Arenom prolomili prvi taktovi, svjetla su se prigušila, a tisuće upaljenih mobitela pretvorile su dvoranu u more svjetlucavih točaka.

Mirko Šenkovski Džeronimo Foto: Jurica Cvitanić & Ivan Lesić/Premier Media Group

Pogledaji ovo Nekad i sad Bile su jedna od najpopularnijih ženskih grupa: Evo gdje su nakon raspada

Publika je pjevala uglas, emocije su rasle iz stiha u stih, a atmosfera je bila ispunjena posebnim poštovanjem prema liku i djelu pokojnog Halida.

Jeste li bili na koncertu Ane Bekute u zagrebačkoj Areni? Da, bilo je spektakularno

Ne, nisam fan Da, bilo je spektakularno

Ne, nisam fan Ukupno glasova:

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Video pogledajte OVDJE.

Galerija 9 9 9 9 9

Bio je to trenutak koji je nadilazio koncert – tiha, snažna posveta koja je spojila tisuće ljudi u jednoj pjesmi i jednoj uspomeni.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo su svi finalisti Dore, tko je vaš favorit za pobjedu?

Ana Bekuta u Areni Zagreb Foto: Jurica Cvitanić & Ivan Lesić/Premier Media Group

Ana Bekuta u Areni Zagreb Foto: Jurica Cvitanić & Ivan Lesić/Premier Media Group

Diva narodne glazbe na pozornicu je dovela u našu legendarnu glazbenicu, a o kome je riječ pogledajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Kako je Dora postala eurovizijska legenda? Sve je krenulo s Kvarnera

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Kako je Dora postala eurovizijska legenda? Sve je krenulo s Kvarnera

Pogledaji ovo Celebrity Hoćete li pratiti veliku završnicu Dore? Recite nam u anketi