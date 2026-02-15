Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde

U trenutku kada su se prolomili prvi taktovi bezvremenskog hita, Arena je zasjala tisućama svjetala, a emocije su preplavile dvoranu.
Među njezin gostima bio je i Mirko Šenkovski Džeronimo, autor velikog hita pokojnog Halida Bešlića ''Čardak'', piše Telegraf.rs. Kada su se Arenom prolomili prvi taktovi, svjetla su se prigušila, a tisuće upaljenih mobitela pretvorile su dvoranu u more svjetlucavih točaka.
Mirko Šenkovski Džeronimo Foto: Jurica Cvitanić & Ivan Lesić/Premier Media Group
Publika je pjevala uglas, emocije su rasle iz stiha u stih, a atmosfera je bila ispunjena posebnim poštovanjem prema liku i djelu pokojnog Halida.
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Video pogledajte OVDJE.
Bio je to trenutak koji je nadilazio koncert – tiha, snažna posveta koja je spojila tisuće ljudi u jednoj pjesmi i jednoj uspomeni.
Ana Bekuta u Areni Zagreb Foto: Jurica Cvitanić & Ivan Lesić/Premier Media Group
Ana Bekuta u Areni Zagreb Foto: Jurica Cvitanić & Ivan Lesić/Premier Media Group
