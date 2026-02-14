Evo što je Victoria poklonila suprugu Davidu Beckhamu za Valentinovo: ''Što kupiti čovjeku koji ima sve?''

Victoria i David Beckham na Instagramu - 5 Foto: Instagram

I dok su mnogi Valentinovo proveli daleko od očiju javnosti, David i Victoria Beckham odlučili su sa svojim pratiteljima podijeliti niz romantičnih i dirljivih trenutaka koji potvrđuju da je njihova ljubav snažna i nakon gotovo tri desetljeća.

David i Victoria Beckham povodom Valentinova razmijenili su emotivne poruke na društvenim mrežama, a svoje su pratitelje počastili i nizom intimnih, simpatičnih i romantičnih trenutaka iz privatnog života.

David je supruzi čestitao selfiejem s njihova putovanja u Hrvatsku 2023. godine.

Victoria i David Beckham na Instagramu - 6 Foto: Instagram

No, romantični nogometaš tu nije stao. Za Valentinovo je zasukao rukave i pripremio posebno ukrašena jela – od jagoda prelivenih čokoladom u obliku srca do tosta s džemom pažljivo oblikovanog u mala crvena srca.

Victoria i David Beckham na Instagramu - 7 Foto: Instagram

Victoria i David Beckham na Instagramu - 1 Foto: Instagram

U pripremi mu je pomogla kći Harper, a Victoria je ponosno podijelila prizore iz kuhinje, otkrivši obiteljsku idilu.

S druge strane, Victoria je suprugu iznenadila domišljatim poklonom. Uz fotografiju Davida koji pozira pokraj dviju velikih topijarnih skulptura u obliku pasa, ukrašenih crvenim mašnama, duhovito je napisala: ''Što kupiti muškarcu koji ima sve?''

Poklon je nasmijao pratitelje, ali i pokazao koliko dobro poznaje supruga.

Victoria i David Beckham na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Modna dizajnerica podijelila je još jedan dirljiv detalj iz njihova braka – otkrila je da David, i nakon 29 godina ljubavi, na zaključanom zaslonu mobitela drži upravo njezinu fotografiju.

Pogledaji ovo Celebrity Još uvijek zaljubljeni! Kate i William čestitali Valentinovo uz prisnu fotografiju

''I dalje njegov screensaver, nakon 29 godina!'', napisala je uz fotografiju na kojoj David leži sa psićem, dok je na njegovu mobitelu vidljiva Victorijina slika.

Victoria i David Beckham na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Beckhamovi su u braku od 1999. godine i zajedno imaju četvero djece – Brooklyna, Romea, Cruza i Harper. Iako su godinama pod povećalom javnosti, njihova ljubavna priča i dalje izgleda čvrsto i stabilno.

Pogledaji ovo Celebrity Finalist Dore i naš pjevač prvi put pokazao sinčića: ''Anđele moj sveti...''

Ako je suditi po ovogodišnjem Valentinovu, romantika u domu Beckhamovih ne blijedi – naprotiv, čini se da je jača nego ikad.

Victoria i David Beckham na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Victoria i David Beckham na Instagramu - 8 Foto: Instagram

Podsjetimo, Beckhamovi su trenutno u lošim odnosima sa sinom Brooklynom, više čitajte OVDJE.

Galerija 3 3 3 3 3

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Lille u golišavoj majici usred veljače podigla temperaturu na Samoborskom fašniku!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Žuti badić istaknuo je seksi liniju i preplanulu put ove ljepotice, koja se proslavila u realityju

Pogledaji ovo Celebrity Chef Vukadin pozirao sa svojom dječicom u opuštenom izdanju: ''Najveće blago na svitu!''