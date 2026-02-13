Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom

Maja Šuput raznježila je pratitelje objavom četverogodišnjeg Blooma, koji s osmijehom uči klizati i uživa u novoj zimskoj avanturi.
Maja Šuput ponovno je oduševila pratitelje podijelivši simpatičan video sina Blooma (4), koji je ovih dana napravio prve klizačke korake.
Uz kratku poruku "Sati klizanja u tijeku", pokazala je koliko mališan uživa na ledu, s osmijehom koji nije silazio s lica.
Iako su počeci na klizaljkama često nesigurni, Bloom je novu zimsku aktivnost prihvatio s veseljem i znatiželjom. Nakon nedavnog boravka na Baliju, gdje je s mamom i prijateljima uživao u suncu i plažama, brzo se prebacio na sasvim drugačiji, zimski ugođaj.
Nedugo potom okušao se i u skijanju, a Maja ponosno ističe koliko njezin sin voli aktivan način života. Od tropskih avantura do zimskih sportova, Bloom bez problema mijenja kulise i pritom, čini se, maksimalno uživa.
Maja je na Bali otputovala i s partnerom Šimom, a OVDJE pogledajte više informacija.
