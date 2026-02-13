Jeste li i vi na Dori uočili bivšeg natjecatelja Survivora? Gledateljicama nije promaknuo!

Prva polufinalna večer Dore osim glazbenih nastupa donijela je i iznenađenje u green roomu – među ekipom Lime Lena pojavio se i bivši natjecatelj Survivora.

U green roomu prve polufinalne večeri Dore nije nedostajalo uzbuđenja, ali i poznatih lica.

U ekipi Lime Lena našao se i bivši natjecatelj Survivora, Niki Vranić, koji je svojim pojavljivanjem privukao veliku pozornost gledatelja.

Niki Vranić - 8 Foto: Instagram

Vranić se u prijenosu pojavio odjeven u jednostavnu bijelu majicu, no i takvim je izdanjem uspio zasjeniti mnoge. Nakon što se nakratko pojavio u kadru, društvena mreža X doslovno se užarila.

"Super je meni ova Dora", "Najljepši trenutak ove večeri", samo su neki od komentara Hrvatica.

Niki Vranić - 5 Foto: Instagram

Niki je fotografiju iz green rooma podijelio i na svom Instagramu.

Niki Vranić široj je javnosti postao poznat kao natjecatelj popularnog showa Survivor, u kojem je osvojio simpatije gledatelja svojom izdržljivošću, sportskim duhom i karizmom.

Niki Vranić - 9 Foto: Instagram

Niki Vranić - 7 Foto: Instagram

Osim televizijskog angažmana, aktivan je i na društvenim mrežama, na kojima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, ali i projekte na kojima radi.

Nakon eliminacije iz showa otvoreno je govorio o svom iskustvu u Dominikanskoj Republici – priznao je da mu je nakon izlaska s otoka bilo teško te da je plakao gledajući u nebo jer mu je to iskustvo bilo iznimno snažno i emotivno.

Niki Vranić, Survivor Foto: Nova TV

"Kad sam ispao iz Survivora, osjetio sam nekako ogromno olakšanje, a u drugom trenutku sam plakao na balkonu gledajući u nebo koliko je to bilo ogromno iskustvo za mene i kao da sam se htio odmah vratiti", priznao je Niki za naš portal.

U intervjuu je istaknuo i kako bi neke trenutke u showu možda odradio drukčije, posebno u situacijama kad su emocije prevladale, naglašavajući da je u surovim uvjetima igre zbog nedostatka hrane i iscrpljenosti reagirao intenzivnije nego inače.

"Nika i ja, to su cirkusi... Ja znam biti jako sportski nastrojen i budem kao svaki navijač nabrijan dok navijam za nekog, u tom navijanju i Nikinom fejlanju često sam gubio živce, to kao da Hajduk igra, a gubi. Onda sam se izderao u jednom momentu, no njoj se protumačilo da sam joj izravno opsovao i naravno da je bila ljuta. To je kontekst", rekao nam je.

Niki Vranić - 1 Foto: Instagram

Niki Vranić - 2 Foto: Instagram

"Možda i jesam malo pretjerao, ali Nikino igranje je savršeno da vam sagori zadnje moždane ćelije (smijeh)", rekao je.

Osim televizijskog angažmana, Vranić je u showu podijelio i potresne detalje iz svog privatnog života – otkrio je da mu je otac ubijen kad je bio malo dijete, da je s obitelji godinama skupa s tragovima te tragedije te da je tijekom života radio razne poslove kako bi si osigurao egzistenciju. Više čitajte OVDJE.

Niki Vranić - 10 Foto: Instagram

Bez obzira na izazove kroz koje je prošao, Niki je nakon Survivora istaknuo da je stekao nova prijateljstva i nezaboravne uspomene te da će to iskustvo zauvijek pamtiti.

