Od omiljenog princa do izoliranog civila: Kako je došlo do pada favorita kraljice Elizabete?

Donedavni princ Andrew suočava se s posljedicama svojih zlodjela koje je počinio s Jeffreyjem Epsteinom.

Nedavna objava dokumentacije iz slučaja Jeffreyja Epsteina razotkrila je mnoge poznate osobe iz različitih sfera društvenog života, koje su već počele odstupati sa svojih dužnosti. Još ranije zbog veze s osuđivanim pedofilom sa svojih kraljevskih dužnosti je odstupio princ Andrew, a koliko je sve otišlo predaleko, pokazuje i to da mu je brat, kralj Charles III. oduzeo sve titule.

U 66. godini Andrew je postao sasvim obični civil Andrew Mountbatten-Windsor, kojeg očekuju neugodna svjedočenja te nastavak sramoćenja.

Andrew Mountbatten Windsor - 8 Foto: Profimedia

Princ Andrew Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor Foto: Profimedia

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor rođen je 19. veljače 1960. u Buckinghamskoj palači kao treće dijete i drugi sin kraljice Elizabete II. i princa Philipa. U trenutku njegova rođenja kraljica je već bila na prijestolju, a Andrew je bio prvo dijete britanskog monarha rođeno tijekom njegove vladavine nakon više od stoljeća.

Andrew Mountbatten Windsor - 6 Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor - 7 Foto: Profimedia

U obitelji je imao poseban status – bio je omiljeni sin kraljice, a britanski mediji godinama su ga nazivali rezervom, aludirajući na činjenicu da je bio drugi u redu iza princa Charlesa.

Za razliku od starijeg brata Charlesa, Andrew je rano pokazivao interes za vojsku. Obrazovao se na Kraljevskom pomorskom koledžu u Dartmouthu, a potom započeo karijeru u Kraljevskoj mornarici. Najveću pozornost javnosti privukao je 1982. godine tijekom Falklandskog rata, kada je kao pilot helikoptera služio na nosaču zrakoplova HMS Invincible.

Andrew Mountbatten Windsor - 11 Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor - 3 Foto: Profimedia

Unatoč riziku, kraljica nije dopustila da se njegov raspored promijeni, pa je Andrew sudjelovao u aktivnim misijama, uključujući protupodmorničke i spasilačke operacije. U britanskoj javnosti tada je percipiran kao hrabar mladi princ koji ne traži povlastice. Vojnu karijeru završio je 2001. u činu zapovjednika.

Njegov privatni život oduvijek je bio magnet za tabloide. Prije braka povezivali su ga s nizom poznatih žena, uključujući američku glumicu Koo Stark, čija je prošlost u erotskom filmu izazvala kontroverze, ali i s drugim pripadnicama visokog društva i aristokracije.

Andrew Mountbatten Windsor - 9 Foto: Profimedia

Andrew, Princeza Beatrice, Princeza Eugenie Foto: Profimedia

Unatoč brojnim nagađanjima o idealnoj supruzi za kraljevskog sina, sudbinski susret dogodio se 1985. kada je ponovno sreo Sarah Ferguson, prijateljicu princeze Diane iz djetinjstva. Njihova romansa brzo je planula.

Vjenčali su se 23. srpnja 1986. u Westminsterskoj opatiji, nakon čega je Sarah dobila titulu vojvotkinje od Yorka. U godinama koje su slijedile, par je ubrzo dobio dvije kćeri – princezu Beatrice (1988.) i princezu Eugenie (1990.).

Andrew Mountbatten Windsor Foto: Profimedia

Princ Andrew i princ Charles (Foto: AFP) Foto: afp

No bajka nije dugo trajala. Zbog Andrewove česte odsutnosti i sve većeg medijskog pritiska brak je zapao u krizu. Fotografije Sarah u kompromitirajućim situacijama s američkim poduzetnikom Johnom Bryanom 1992. dodatno su uzdrmale monarhiju. Par se službeno razveo 1996., ali su ostali u bliskim odnosima te su godinama nastavili živjeti u istim rezidencijama.

Najveći udarac Andrewovu ugledu došao je zbog dugogodišnjeg prijateljstva s Epsteinom, koji je 2008. osuđen za seksualne zločine nad maloljetnicama, a 2019. preminuo u zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Andrew Mountbatten Windsor - 1 Foto: Profimedia

Princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Fotografije Andrewa i Epsteina, kao i snimke njihova druženja, izazvale su globalni skandal. Posebnu pažnju izazvala je optužba Virginije Giuffre (rođ. Roberts), koja je tvrdila da je kao maloljetnica bila prisiljena na seksualni odnos s Andrewom, što je on kategorički negirao.

U pokušaju da obrani svoj ugled, Andrew je 2019. dao intervju BBC-jevom "Newsnightu". Umjesto da ublaži štetu, intervju je izazvao još veće zgražanje javnosti zbog njegovog nedostatka empatije prema žrtvama i neuvjerljivih objašnjenja.

Andrew Mountbatten Windsor - 12 Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten Windsor - 13 Foto: Profimedia

Nakon intervjua se povukao s kraljevskih dužnosti. Godine 2022., u jeku sudskog postupka u SAD-u, postigao je izvansudsku nagodbu s Giuffre, bez priznanja krivnje. Nedugo potom oduzete su mu počasne vojne titule i kraljevski pokrovitelji, a više ne koristio titulu Njegovo Kraljevsko Visočanstvo u službenom kontekstu.

Usprkos tome što ga je majka štitila, njegov stariji brat nije mu bio toliko blagonaklon. Krajem 2025. službeno je donesena odluka o oduzimanju svih kraljevskih titula, uključujući i vojvode od Yorka i princa, s kojom se rodio, a osim toga je poslije šest godina prijepora izbačen iz rezidencije Royal Lodge.

Andrew Mountbatten Windsor - 3 Foto: Profimedia

Princ Andrew Foto: Profimedia

Od ratnog pilota i miljenika javnosti do izoliranog člana kraljevske obitelji, Andrew Mountbatten-Windsor doživio je jedan od najdramatičnijih padova u modernoj povijesti britanske monarhije. Njegova priča ostaje opomena koliko se brzo status i privilegije mogu urušiti pod teretom skandala i izgubljenog povjerenja.

