Jennifer Aniston proslavila je 57. rođendan: Što je na njezinom jelovniku da izgleda ovako mlađahno?

Dok mnoge slavne dame strahuju od prolaska vremena, Jennifer Aniston i u 57. godini izgleda bolje nego ikad, a sada je otkrila i koje su njezine tajne vitke linije, mladolikog izgleda i unutarnjeg mira.
Jennifer Aniston godinama je sinonim za prirodnu ljepotu i vitku liniju, a čini se kako s godinama izgleda sve bolje. Zvijezda serije ''Prijatelji'' već je ranije otkrila da je posvećena zdravom i holističkom načinu života te da pazi na svaki detalj svoje svakodnevice – od prehrane do sna.
Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia
Jennifer prakticira povremeni post, poznatu metodu 16/8, što znači da 16 sati ne jede, a sve obroke konzumira unutar osmosatnog razdoblja – najčešće između 10 i 18 sati, prenosi Daily Mail.
Dan započinje šalicom tople vode s limunom, nakon čega slijedi kava s nemasnim mlijekom. Za doručak bira između zobene kaše s bjelanjcima, proteinskog shakea ili jaja pripremljenih na različite načine.
''Kad se probudim, popijem toplu vodu s limunom, zatim shake ili avokado i jaja. Pronašla sam bezbroj načina za pripremu jaja'', izjavila je u jednom intervjuu.
Posebno voli zobenu kašu s umiješanim bjelanjkom koji dodaje pred kraj kuhanja jer tako dobiva dodatne proteine i laganu, prozračnu teksturu.
Njezin omiljeni proteinski napitak prava je nutritivna bomba. U blender stavlja banane, trešnje, kupine, prah zelenog povrća, kolagenske peptide, kakao, nekoliko kapi čokoladne stevije i čokoladno bademovo mlijeko.
Ručak joj je najčešće lagan, ali bogat proteinima – ahi tuna s salatom od krastavaca i leće, a umjesto soja umaka koristi Bragg’s amino kiseline.
Kada ogladni između obroka, bira tvrdo kuhano jaje, štapiće od sira ili šalicu juhe. Večeru često čine pečena piletina s rezancima od tikvica i pesto umakom. Ipak, priznaje da si svakih nekoliko tjedana priušti i omiljenu tjesteninu carbonaru.
Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia
''Imam večeri s pizzom, burgerima ili meksičkom hranom'', priznala je, naglašavajući kako je u prošlosti znala biti prestroga prema sebi pa sada svjesno prakticira ravnotežu.
Neki od njezinih omiljenih restorana u Los Angelesu su japanski Nobu u Malibuu i meksički Casa Vega u Sherman Oaksu.
Osim prehrane, Jennifer redovito trenira. Otkrila je da pohađa treninge penjanja na spravi sa stepenicama, no najvažniji dio dana joj je – meditacija.
''Meditiram i obožavam planinarenje sa svojim psima'', otkrio je izvor blizak glumici.
Svjež zrak, kretanje i mentalna higijena njezin su recept za dugoročnu vitalnost.
Iako vodi discipliniran život, Jennifer si povremeno priušti i omiljeni koktel – dirty martini. Riječ je o klasičnom piću od gina i vermuta, ukrašenom maslinom ili koricom limuna.
''Ako poželi dirty martini ili tekilu, jednostavno će si to priuštiti. Nije to ništa strašno'', tvrdi izvor.
Za razliku od mnogih u Hollywoodu, Jennifer navodno nema interesa za estetske zahvate. Fokusirana je na to da bude zdrava i sretna.
''Ne brine ju starenje. Za nju je najvažnije da bude što zdravija i sretnija'', poručuje izvor.
