Sekunda do katastrofe: Nezgoda s kostimom umalo ih je koštala fijaska na Olimpijskim igrama

Trenutak koji je mogao završiti potpunim fijaskom pretvorio se u demonstraciju vrhunske profesionalnosti kada je kanadska klizačica Piper Gilles u zadnji čas spasila nastup nakon neugodne nezgode s kostimom na Zimskim olimpijskim igrama 2026.

Jedan trenutak nepažnje mogao je kanadski klizački par skupo stajati – i to doslovno. Tijekom ritmičkog programa na Zimskim olimpijskim igrama 2026. Piper Gilles i Paul Poirier doživjeli su neugodnu nezgodu s kostimom koja je prijetila da im pokvari cijeli nastup.

Usred zahtjevne koreografije, dok su izvodili dinamičnu figuru podizanja, manžeta na Poirierovoj ruci zakačila se za najlonke Piper Gilles. U sekundi je postalo jasno da bi situacija mogla završiti katastrofalno – da je dio kostima pao na led, Kanađanima bi prijetilo oduzimanje bodova prema pravilima Međunarodne klizačke unije (ISU).

Kazna za takve situacije obično iznosi jedan bod, što u ovako izjednačenoj konkurenciji može značiti razliku između medalje i plasmana izvan postolja.

No, upravo u trenutku kada je prijetila prava drama, Gilles je pokazala iznimnu pribranost. Bez prekida koreografije, u djeliću sekunde uhvatila je sporni dio kostima i diskretno ga sklonila iza leđa, nastavljajući program kao da se ništa nije dogodilo.

piper gilles and paul poirier delivered possibly the greatest costume save in ice dance history #MilanoCortina2026 #Olympics pic.twitter.com/P7gpX1817d — igor (@igorjustincase) February 10, 2026

Publika možda nije odmah primijetila detalj, ali stručnjaci i kamere jesu – i upravo ta brza reakcija spasila je njihov rezultat.

Unatoč stresnoj situaciji, kanadski dvojac odradio je program do kraja snažno i sigurno. Za svoj nastup osvojili su 86,18 bodova, čime su zauzeli treće mjesto i osigurali poziciju na postolju uoči završnog, slobodnog plesa.

Ova situacija još jednom je pokazala koliko su koncentracija i iskustvo presudni u vrhunskom sportu. Gilles i Poirier, koji iza sebe imaju već dva olimpijska nastupa te niz svjetskih medalja, dokazali su da ih ni iznenadna nezgoda ne može izbaciti iz ravnoteže.

