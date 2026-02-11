Tko je ljepotica iz realityja i ovogodišnja zvijezda Eurosonga? Dolazi iz slavne obitelji!

Cipar je predstavio pjesmu "JALLA", s kojom će ih na Eurosongu 2026. predstavljati Antigoni Buxton, bivša natjecateljica jednog reality showa.

I dok su 24 natjecatelja ovogodišnje Dore u posljednjim pripremama prije hrvatskog izbora, Cipar je predstavio svoju pjesmu za Eurosong.

U nedjelju na službenom eurovizijskom kanalu premijerno je predstavljena pjesma "JALLA", s kojom će Antigoni Buxton predstavljati Cipar u Beču, a u manje od tri dana prikupila je oko pola milijuna pregleda. Pjesmu, koja nosi etnički zvuk Cipra, sa stihovima na engleskom jeziku, ali i tradicionalnim ciparskim izrekama, popratila je spotom, u kojem je slavila ciparski duh te prikazala svakodnevni život tamošnjeg stanovništva.

Antigoni je rođena 9. ožujka 1996. u Londonu, a kao ciparska predstavnica odabrana je sredinom jeseni. Potječe iz poznate obitelji – njena majka poznata je kuharica i voditeljica na konzervativnoj televiziji GB News Tonia Buxton, ciparsko-grčkog podrijetla.

Antigoni Buxton - 1 Foto: Profimedia

Antigoni Buxton - 3 Foto: Profimedia

Od mladih dana pisala je pjesme, a obrazovala se i na poznatoj londonskoj školi za umjetnost i izvedbene umjetnosti The BRIT School, čiji su polaznici među ostalima bili i velikani poput Adele i Amy Winehouse, piše Eurovisionworld.

Šira javnost upoznala je Antigoni 2022. godine kad se pojavila u britanskoj emisiji ''Love Island UK''. Iako joj je glazba bila primarni fokus, ta TV izloženost dodatno je povećala njezinu vidljivost u Ujedinjenom Kraljevstvu i na Cipru.

Antigoni Buxton - 17 Foto: Instagram

Antigoni Buxton - 16 Foto: Instagram

Antigoni Buxton - 18 Foto: Instagram

Antigoni je najavila da želi da njezin nastup bude nešto što će imati puno ciparskog duha i ciparskih riječi – kombinacija tradicionalnog i modernog, koja će spojiti njezine britanske i ciparske korijene, prenose ciparski mediji.

Antigoni Buxton - 3 Foto: Instagram

Antigoni Buxton - 4 Foto: Instagram

Antigoni Buxton - 11 Foto: Instagram

Ciprani nastupaju od 1981. godine na Eurosongu, a najbliže pobjedi bili su 2018. kada su odabrali albansko-grčku pjevačicu Eleni Foureira, koja im je donijela drugo mjesto.

