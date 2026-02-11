Tko je ljepotica iz realityja i ovogodišnja zvijezda Eurosonga? Dolazi iz slavne obitelji!

Cipar je predstavio pjesmu "JALLA", s kojom će ih na Eurosongu 2026. predstavljati Antigoni Buxton, bivša natjecateljica jednog reality showa.
I dok su 24 natjecatelja ovogodišnje Dore u posljednjim pripremama prije hrvatskog izbora, Cipar je predstavio svoju pjesmu za Eurosong.3 vijesti o kojima se priča ne biste je prepoznali Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom ima se, može se! Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder ''život ponekad...'' Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''
U nedjelju na službenom eurovizijskom kanalu premijerno je predstavljena pjesma "JALLA", s kojom će Antigoni Buxton predstavljati Cipar u Beču, a u manje od tri dana prikupila je oko pola milijuna pregleda. Pjesmu, koja nosi etnički zvuk Cipra, sa stihovima na engleskom jeziku, ali i tradicionalnim ciparskim izrekama, popratila je spotom, u kojem je slavila ciparski duh te prikazala svakodnevni život tamošnjeg stanovništva.
Galerija 23 23 23 23 23
Antigoni je rođena 9. ožujka 1996. u Londonu, a kao ciparska predstavnica odabrana je sredinom jeseni. Potječe iz poznate obitelji – njena majka poznata je kuharica i voditeljica na konzervativnoj televiziji GB News Tonia Buxton, ciparsko-grčkog podrijetla.
Antigoni Buxton - 1 Foto: Profimedia
Antigoni Buxton - 3 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Od mladih dana pisala je pjesme, a obrazovala se i na poznatoj londonskoj školi za umjetnost i izvedbene umjetnosti The BRIT School, čiji su polaznici među ostalima bili i velikani poput Adele i Amy Winehouse, piše Eurovisionworld.
Šira javnost upoznala je Antigoni 2022. godine kad se pojavila u britanskoj emisiji ''Love Island UK''. Iako joj je glazba bila primarni fokus, ta TV izloženost dodatno je povećala njezinu vidljivost u Ujedinjenom Kraljevstvu i na Cipru.
Antigoni Buxton - 17 Foto: Instagram
Antigoni Buxton - 16 Foto: Instagram
Antigoni Buxton - 18 Foto: Instagram
Antigoni je najavila da želi da njezin nastup bude nešto što će imati puno ciparskog duha i ciparskih riječi – kombinacija tradicionalnog i modernog, koja će spojiti njezine britanske i ciparske korijene, prenose ciparski mediji.
Antigoni Buxton - 3 Foto: Instagram
Antigoni Buxton - 4 Foto: Instagram
Antigoni Buxton - 11 Foto: Instagram
Ciprani nastupaju od 1981. godine na Eurosongu, a najbliže pobjedi bili su 2018. kada su odabrali albansko-grčku pjevačicu Eleni Foureira, koja im je donijela drugo mjesto.
Tko vodi ovogodišnji Eurosong? Više pročitajte OVDJE.
Početkom siječnja održan je ždrijeb prema kojem Antigoni nastupa u drugom dijelu drugog polufinala, o čemu više pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što se krije iza misterioznih objava Baby Lasagne? "Postao sam ono što najviše mrzim!"
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Poznati Hrvati podržali Ninu Badrić u pothvatu koji se čekao 15 godina!
Pogledaji ovo Celebrity Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Pogledaji ovo Celebrity Je li Kurt Cobain ubijen? Nove forenzičke tvrdnje ponovno rasplamsale teorije zavjere