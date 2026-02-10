Tko je ljepotica koja je smirila ovog miljenika žena? Prije nje pratila ga je burna reputacija

Chad Michael Murray danas je pronašao mir u ljubavi, daleko od glasina koje su ga godinama pratile.

Chad Michael Murray jedno je od onih glumačkih imena koje publika s lakoćom povezuje s kultnim serijama i filmovima s početka 2000-ih. Glumac koji je obilježio jednu televizijsku eru ponovno je u fokusu, a domaća publika ga trenutačno ima priliku gledati u seriji ''Sullivan’s Crossing''.

Danas ima 44 godine, a Murray i dalje plijeni pažnju svojim mišićavim izgledom i prepoznatljivim šarmom. Za mnoge žene ostao je ona tiha patnja još iz vremena kada je dominirao malim ekranima, a čini se da se taj status nije promijenio.

Ipak, njegovo je srce sretno zauzeto. Glumac već godinama uživa u stabilnom privatnom životu, daleko od skandala i pretjerane medijske izloženosti, ali vratimo se na početak...

Ovaj glumac u mladosti je bio na glasu preljubnika. Pokušao se smiriti s kolegicom iz ''One Tree Hilla'', Sofijom Blush – vjenčali su se 2005. godine, ali je ona samo pet mjeseci kasnije podnijela zahtjev za poništenje braka. Tada je priznala medijima da se osjećala potpuno slomljenom jer je smatrala da se nikada neće razvesti.

"Bili smo glupi klinci koji uopće nisu trebali biti ni u vezi, a kamoli u braku", izjavila je Sophia 2018. godine.

Chad je godinama kasnije priznao da ga je razvod duboko pogodio te da je mislio kako nikada više neće voljeti, ali to se nije dogodilo.

Već je godinama sretan u ljubavi – sreću je pronašao s lijepom glumicom Sarah Roemer.

Par se upoznao na snimanju televizijske serije "Chosen" 2014. godine, a nekoliko mjeseci kasnije počelo se šuškati da su se vjenčali i da očekuju svoje prvo zajedničko dijete.

Glasine su se pokazale točnima, a danas par ima sina i dvije kćeri.

Dio njihovog privatnog života ona s vremena na vrijeme podijeli na društvenim mrežama, dajući pratiteljima tek mali uvid u njihovu svakodnevicu.

