"Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći

Ecija Belošević iznenadila je objavom fotografija u crvenom donjem rublju snimljenih u zimskom ambijentu, koje su oduševile njezine pratitelje.

Ecija Belošević ex Ivušić ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama objavom fotografija u donjem rublju snimljenih u zimskom ambijentu koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Poznata influencerica i poduzetnica pozirala je na drvenom balkonu planinske kuće, okružena snijegom i šumskim krajolikom, odjevena u crveni čipkasti set koji je snažno kontrastirao hladnoj zimskoj atmosferi.

Minimalistički make-up, raspuštena kosa i opuštene poze dodatno su naglasile prirodnost i samopouzdanje kojim Ecija već godinama osvaja publiku.

Komentari i pohvale skupili su se brzinom munje.

"Top ti stoji draga", "Hot mama", "Predivno ti stoji ta boja", "Wow, snijeg se topi", pisali su pratitelji.

Ecija Belošević - 4 Foto: Ecija Belošević/Instagram

Ecija Belošević - 3 Foto: Ecija Belošević/Instagram

Ecija Belošević - 2 Foto: Ecija Belošević/Instagram

