Pretraži
strašno!

U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu

Piše J.C., Danas @ 11:30 Celebrity komentari
Daniel Kajmakoski - 1 Daniel Kajmakoski - 1 Foto: Instagram

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski noćas je proživio pravu dramu u Beogradu, gdje je nakon nastupa navodno otet, a otmičari su od njega tražili ogroman iznos novca.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Ljubavni život Lindsey Vonn
buran ljubavni život skijašice
Lindsey Vonn zadržala je prezime bivšeg muža, a ljubila je sportaša poznatog po aferama
Peđa Grbin pokazao fašničko izdanje sa suprugom
prepoznajete li ga?
Tko se krije ispod maske? Naš političar pridružio se maškarama sa suprugom
Tko je Daniel Kajmakoski, pjevač koji je bio otet u Beogradu?
dramatična noć
Tko je pjevač kojeg su oteli u Beogradu? Bio je predstavnik na Euroviziji i ima veliki hit s Joksimovićem
Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu
strašno!
U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu
Lidija Bačić zapalila Veliku Goricu: Mačje izdanje i kožni outfit koji je ukrao show
bomba od žene
Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Mariah Carey čitala s telepromptera na otvaranju ZOI
što je ovo bilo?
"Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa
Omiljeni par iz MasterChefa otkrio detalje svoje ljubavne, ali i poslovne priče!
"sead me baš iznenadio"
Omiljeni par iz MasterChefa otkrio detalje svoje ljubavne, ali i poslovne priče!
Preminuo Brad Arnold iz grupe 3 Doors Down
šok u svijetu glazbe
Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e
Marko Perković Thompson podijelio fotografije s prvog koncerta u Rijeci
podijelio fotke
Za pamćenje! Jedan detalj s Thompsonova koncerta u Rijeci svima je oduzeo dah
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 15
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Marko Perković Thompson se oglasio na Facebooku nakon dočeka rukometaša 5
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce 4
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Roditelji donirali organe svoje tragično preminule kćeri Dore
PLEMENITA ODLUKA
Dorina tragična smrt spasila je pet života: "Srce joj sad kuca negdje drugdje"
show
Mariah Carey čitala s telepromptera na otvaranju ZOI
što je ovo bilo?
"Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa
Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu
strašno!
U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu
Preminuo Brad Arnold iz grupe 3 Doors Down
šok u svijetu glazbe
Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e
zdravlje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Za stabilnije raspoloženje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Analiza 37 ranijih studija
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Bol u laktu i trnjenje prstiju: 9 mogućih uzroka koje ne biste smjeli ignorirati
Piše fizioterapeut
Bol u laktu i trnjenje prstiju: 9 mogućih uzroka koje ne biste smjeli ignorirati
zabava
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Tužna priča
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Dronom snimio jedinstven prizor, za ovakav pothvat potrebna je nevjerojatna vještina
Wow!
Dronom snimio jedinstven prizor, za ovakav pothvat potrebna je nevjerojatna vještina
tech
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
i to nije sve
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Da se naježiš!
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
sport
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
strašno!
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Osvanula snimka
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Užas na autocesti: Srbi blokirali put i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica
navijački okršaji
Užas na autocesti: Srbi blokirali promet i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica, digli i helikopter
tv
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Tajne prošlosti: ANKETA: Trebaju li Ilkim i Hajal oprostiti svojim roditeljima?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Trebaju li Ilkim i Hajal oprostiti svojim roditeljima?
Kumovi: Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
KUMOVI
Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
Najgore prognoze od 2014.
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Norveška tvrtka iz Rijeke
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
lifestyle
Bomboloni: Recept za talijanske mini krafne
ZA LJUBITELJE DIZANOG TIJESTA
Ni krafne ni fritule - isprobajte recept za talijanske bombolone, oduševit će vas
Ulična moda Zagreb lakirane čizme do koljena 2026.
Savršeno zimsko izdanje
Suknja je mrak, ali čizme plavokose dame sa zagrebačke špice su ono što privlači najviše pažnje
Zagreb špica: Šarene Desigual traperica u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Dama iz Zagreba u trapericama kakve rijetko viđamo, baš su posebne
sve
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
strašno!
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Osvanula snimka
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Užas na autocesti: Srbi blokirali put i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica
navijački okršaji
Užas na autocesti: Srbi blokirali promet i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica, digli i helikopter
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene