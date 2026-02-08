U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski noćas je proživio pravu dramu u Beogradu, gdje je nakon nastupa navodno otet, a otmičari su od njega tražili ogroman iznos novca.

Prema dostupnim informacijama, Kajmakoski je navodno otet nakon nastupa u jednom noćnom klubu, a otmičari su od njega tražili 20.000 eura, prenosi Blic.

Drama je započela oko 00.50 sati ispred noćnog kluba Lafayette u Beton hali, gdje je pjevač nastupao. Nakon završetka nastupa uputio se prema svom vozilu, bijelom Volvu XC60, parkiranom kod tramvajskog okretišta u Karađorđevoj ulici.

Kako navodi Telegraf.rs, u trenutku kada je sjeo na mjesto vozača, prišlo mu je nepoznato muško lice koje mu je prijetilo i upotrijebilo fizičku silu. Pjevaču su ruke vezane selotejpom, nakon čega je jedan od otmičara preuzeo upravljanje vozilom, dok je drugi s Kajmakoskim sjeo na stražnje sjedalo.

Tijekom vožnje otmičari su se navodno služili lošim engleskim jezikom, dok su međusobno komunicirali na turskom. Mediji pišu kako su cijelo vrijeme držali pištolj uperen u pjevačevu glavu, prijeteći mu smrću ukoliko ne osigura traženi iznos novca. Navodno su mu prijetili i suprugom te dvoje male djece.

U jednom trenutku vozilo je naišlo na redovnu noćnu policijsku patrolu. Kada su ih policajci pokušali zaustaviti, automobil je nakratko usporio, a zatim naglo ubrzao, što je, kako se navodi, vidljivo i na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama. Video pogledajte OVDJE.

Potjera je završila kod Rume, gdje su policajci pokušali napraviti blokadu. Otmičar je tada izgubio kontrolu nad vozilom i silovito udario u zaštitnu ogradu. Iskoristivši mrak, otmičari su pobjegli s mjesta nesreće, dok su policajci Kajmakoskog pronašli u potpuno smrskanom automobilu, ali, srećom, bez fizičkih ozljeda.

Područje je odmah stavljeno pod policijsku blokadu, a u potragu za otmičarima uključeni su i psi tragači te dronovi. Sumnja se da su otmičari strani državljani.

Daniel Kajmakoski je potom doveden u službene prostorije policije, gdje je dao iskaz o traumatičnom iskustvu. Kako se navodi, odbio je medicinski pregled.

Podsjetimo, Kajmakoski je regionalnoj publici poznat kao pobjednik prve sezone ''X Factor Adria'', predstavljao je Makedoniju na Eurosongu, a tijekom karijere surađivao je i sa Željkom Joksimovićem.

