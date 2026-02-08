Tko se krije ispod maske? Naš političar pridružio se maškarama sa suprugom

Fašničko ludilo zahvatilo je i Pulu, a među onima koji su se odlučili maskirati našao se i gradonačelnik grada kojeg pod maskom brojni nisu prepoznali.
Fašnička atmosfera zavladala je Pulom, a među onima koji su se prepustili maskiranju je i gradonačelnik Pule te hrvatski političar Peđa Grbin.3 vijesti o kojima se priča što je ovo bilo? "Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa strašno! U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu šok u svijetu glazbe Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e
Zajedno sa suprugom Altanom odlučio je obilježiti maškare na kreativan i duhovit način, a trenutak je podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Na fotografiji koju je objavio na Facebooku, Grbin i supruga pojavljuju se u upečatljivim kostimima, očito uživajući u fašničkom veselju koje je ispunilo pulske ulice. Uz objavu je kratko poručio: ''Pozdrav od pulskih maškara!''
Pogledaji ovo Celebrity Američka voditeljica obratila se otmičarima svoje majke potresnim apelom, slučaj je uznemirio SAD
O Altani se ne zna mnogo, ali domaći mediji pišu da je završila fakultet za sestrinstvo u Srbiji, točnije u Kragujevcu. Dosad je radila u pulskoj Općoj bolnici i nakon toga na Odjelu za neurologiju i gastroenterologiju KBC-a Zagreb, a u isto vrijeme bavila se i svojim znanstvenim radom.
Peđa Grbin i supruga Altana - 8 Foto: Instagram
Od Peđe je mlađa čak deset godina, a za njih se pročulo 2016. godine, kad su viđeni da se šetaju držeći se za ruke.
Pogledaji ovo Celebrity Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Već sljedeće godine, 2017., stali su pred oltar u Gradskoj vijećnici, a razotkrila ih je zastupnica Sabina Glasovac na Facebooku.
Peđa Grbin i Altana Ata Hodžić - 7 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Krajem 2021. godine dobili su i sinčića Viktora.
Peđa ponekad podijeli fotografije s obitelji na društvenim mrežama, a kako Altana izgleda, pogledajte u galeriji.
Galerija 12 12 12 12 12
Pogledaji ovo Celebrity Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je mladi glumac koji je postao novi Rambo? Proslavio se u romantičnoj komediji
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Nije ga bilo dugo na sceni, a sada je iznenadio pojavom na špici uoči Dore!