"Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa

Nastup Mariah Carey na otvaranju ZOI-ja dočekan je kritikama nakon neuvjerljive izvedbe i čitanja s telepromptera.

Zimske olimpijske igre 2026. otvorene su u petak velikom svečanošću u Milanu i još tri lokacije, a milijarde ljudi diljem svijeta pogledale su dvoipolsatni spektakl koji je završio veličanstvenim vatrometom na stadionu San Siro.

Samo otvaranje obilovalo je mnogim gostima, od političara do predstavnika zabavne industrije, bilo da se radi o izvođačima, plesačima ili glumcima. Veliku pozornost dobila je i glazbena diva Mariah Carey, koja je izvela jednu od najvećih talijanskih uspješnica "Nel blu dipinto di blu" Domenica Modugna.

No već tijekom nastupa, 56-godišnju pjevačicu optuživali su za playback, zamjerivši joj manjak energije i neuvjerljivu izvedbu, a snimke sa San Sira pokazale su još jedan viralni trenutak koji joj ne ide na čast. Naime, jedan korisnik Instagrama snimio je kako je Carey gledala u veliki teleprompter na kojima se očitavao izgovor teksta pjesme "Nel blu dipinto di blu".

Ovaj video je izazvao reakcije mnogih na popularnoj društvenoj mreži.

"Zašto joj trebaju titlovi za playback", "Ah, barem je funkcioniralo", "Osjećam se osramoćeno, a nisam Talijan", "Een-fee-nee-toe (Infinito) je sada za mene jedino slovkanje", "Budimo iskreni, njoj se nije dalo pjevati i biti ovdje", "Ona je sigurno plaćena u milijunima. Uzimajući u obzir da su Olimpijske igre, za te novce je mogla naučiti tekst", "To objašnjava zašto se nije micala ili pokazivala govor tijela. Bila je fokusirana i u stresu", komentirali su mnogi, a jedan je išao daleko i usporedio ju s natjecateljicom bugarskog Idola koja je pjevala Mariahinu pjesmu "Without You".

Bilo je i komentara koji su se pitali zašto pjesmu nije izvela jedna od najvećih talijanskih zvijezda Laura Pausini, koja je odabrana za izvedbu talijanske himne.

Na otvaranju je bila i Kolinda Grabar-Kitarović

Veliko otvaranje ZOI-ja je djelo Talijana hrvatskog porijekla.

