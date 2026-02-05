Od romanse s kolegom do uloge uz muškarca za kojim žene uzdišu: Tko je ova crvenokosa slatkica?

Iza uspjeha Morgan Kohan stoje godine manjih uloga i upornog rada.

Popularna serija ''Sullivan’s Crossing'' napokon je ugledala svjetlo dana i pred hrvatskom publikom, privukavši pažnju ljubitelja emotivnih drama i životnih priča.

Glavnu ulogu u seriji tumači glumica Morgan Kohan. Upravo je njezina priča u središtu radnje i nosi velik dio emocionalne snage serije.

Morgan Kohan Foto: Profimedia

A tko je ova crvenokosa ljepotica?

Tek joj 32 godine, a glumom se počela baviti postupno, gradeći karijeru kroz manje televizijske uloge. Prije nego što je došla u središte pozornosti, gledatelji su je imali priliku vidjeti u serijama poput ''When Hope Calls'', ''A Romance Wedding'' i ''Black Widow Killer'', gdje je tiho, ali sigurno gradila svoje ime.

Pravi proboj doživjela je u seriji ''Sullivan’s Crossing'', u kojoj tumači Maggie Sullivan. Uloga mlade liječnice koja se vraća korijenima donijela joj je širu prepoznatljivost i simpatije publike te označila novo poglavlje u njezinoj karijeri.

Kada je riječ o privatnom životu, Morgan je ranije bila u vezi s glumcem Drewom Nelsonom, s kojim je surađivala na nekoliko filmskih i televizijskih projekata, piše People.

Morgan Kohan, Drew Nelson Foto: Profimedia

Ipak, nije poznato jesu li još uvijek zajedno, a na njezinim, kao ni na njegovim društvenim mrežama, već dulje vrijeme nema zajedničkih fotografija.

Osim glume, Morgan je vrlo aktivna i na društvenim mrežama, gdje je prati više od 70 tisuća pratitelja. Ondje redovito dijeli trenutke sa snimanja, ali i dijelove privatnog života.

Uz ovu ljepoticu u seriji ''Sullivan's Crossing'' pojavio se i miljenik žena, kojega znamo iz kultne serije, Chad Michael Murray. I dalje je jedanko zanosan i mišićav, a više o tome pisali smo OVDJE.

