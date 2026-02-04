Tko je Hrvat koji trenira pobjednicu Australian Opena? U rodu je s našom pjevačicom!

Stefano Vukov nedavno je dobio nagradu za najboljeg trenera na Australian Openu, na kojem je ženski turnir osvojila njegova štićenica Elena Ribakina.

Ime Stefana Vukova posljednjih je godina postalo neizostavno u svijetu ženskog tenisa. Hrvatski trener nedavno je postigao najveći uspjeh u svojoj trenerskoj karijeri, kada je njegova štićenica Elena Ribakina osvojila Australian Open. No na putu do uspjeha morao se susresti s ozbiljnim optužbama, suspenzijama i burnih rasprava o granicama odnosa trener–igrač.

Vukov je rođen 27. ožujka 1987. godine u Rijeci. Njegova majka je bila stomatologinja, dok se njegov otac bavio softverskim inženjerstvom, a zanimljivo je kako je rodbinski povezan s pjevačicom Tinom Vukov.

Stefano Vukov - 2 Foto: Profimedia

Stefano Vukov - 5 Foto: Profimedia

Kao profesionalni tenisač imao je kratku i skromnu karijeru, nastupajući uglavnom na nižim ITF turnirima, prije nego što se 2009. povukao iz natjecateljskog tenisa. Nakon toga okrenuo se trenerskom poslu, radeći s mladim igračima, ponajviše u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stefano Vukov - 3 Foto: Profimedia

Prijelomni trenutak u Vukovoj karijeri dogodio se početkom 2019. godine, kada je započeo suradnju s tada slabo poznatom Elenom Ribakinom, koja je bila izvan kruga najboljih 200 igračica svijeta. Pod njegovim vodstvom Ribakina je doživjela meteorski uspon – osvojila prve WTA titule, probila se u sam vrh i 2022. godine osvojila Wimbledon, čime je postala jedna od najvećih zvijezda svjetskog tenisa.

Stefano Vukov - 2 Foto: Afp

Unatoč sportskim uspjesima, Vukov je često bio meta kritika zbog svog oštrog i intenzivnog trenerskog stila. Njegovo ponašanje na mečevima, uključujući povike i stroge opaske prema igračici, izazivalo je pažnju javnosti i teniskih institucija.

WTA je pokrenula istragu nakon zaprimljenih pritužbi, a Vukova su teretile optužbe za verbalno i psihičko zlostavljanje, kao i neprimjeren odnos prema igračici. Nakon istrage, WTA mu je izrekla suspenziju, zabranivši mu pristup turnirima i službenim zonama zbog kršenja Kodeksa ponašanja.

Stefano Vukov - 6 Foto: Profimedia

Zanimljivo, Ribakina je više puta javno stala u obranu svog trenera, odbacivši optužbe i naglasivši da je njihov odnos profesionalan te da mu duguje velik dio svog uspjeha. Unatoč tome, pojavile su se i spekulacije o mogućem osobnom ili romantičnom odnosu između njih, no te tvrdnje nikada nisu službeno potvrđene.

Stefano Vukov - 4 Foto: Profimedia

Nakon žalbenog postupka, Vukov je ponovno dobio mogućnost rada na WTA turnirima te se vratio trenerskom poslu, ponovno surađujući s Ribakinom. Njihov profesionalni odnos i dalje izaziva pažnju javnosti, a svaka njihova zajednička pojava prati se s posebnim interesom.

Stefano Vukov - 1 Foto: Afp

Unatoč ovim kontroverzama, Vukov je odigrao veliku ulogu u razvoju igračice koja je pod njegovim mentorstvom osvojila sada već dva važna Grand Slama, a jedna od prvih koja mu je čestitala bila je upravo njegova rođakinja Tina Vukov, koja se njegovim postignućem pohvalila na Instagramu.

"Ove godine na Australian Openu prvi put je dodijeljena nagrada za najboljeg trenera. I osvojio ju moj bratić Stefano Vukov nakon pobjede 3. igračice svijeta Elene Ribakine", napisala je Tina.

Vukov i Ribakina nisu zajedno radili godinu dana, a u međuvremenu trenersku funkciju preuzeo je Goran Ivanišević. Više o tome pročitajte OVDJE.

