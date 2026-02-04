Potvrdili šuškanja? Procurile prve zajedničke fotke Kim Kardashian i vozača Formule 1!

Kim Kardashian i Lewis Hamilton potaknuli su glasine o novoj romansi nakon što su zajedno, vrlo diskretno, viđeni pri dolasku u luksuzni hotel u Parizu.

U svijetu showbiznisa granica između glasina i stvarnosti često je tanka, ali ako su Kim Kardashian i Lewis Hamilton zaista par, riječ je o pravoj senzaciji svjetskih razmjera.

Američka reality zvijezda, poduzetnica i jedna od najutjecajnijih žena današnjice te sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 navodno su započeli romansu o kojoj bruji Hollywood.

Iako par zasad nije službeno potvrdio vezu, njihovo zajedničko, iznimno diskretno pojavljivanje u jednom luksuznom hotelu u Parizu teško je ignorirati. Paparazzi su ih snimili kako gotovo u istom trenutku ulaze u hotel, okruženi osiguranjem, očito nastojeći izbjeći previše pažnje, što je, paradoksalno, dodatno potaknulo nagađanja.

Prema izvorima bliskima paru, Kim i Lewis posljednjih su se mjeseci sve češće viđali na istim događanjima, a navodno ih povezuje zajednički krug prijatelja, ali i sličan stil života, uspjeh i ambicija. Oboje su globalne ikone u svojim industrijama, navikli na reflektore, ali i na čuvanje privatnosti kada je to moguće.

Ako se glasine pokažu točnima, riječ je o jednom od najneočekivanijih, ali i najzanimljivijih spojeva godine. Hoće li Kim Kardashian i Lewis Hamilton uskoro potvrditi ono što fotografije već sugeriraju, još ćemo vidjeti.

