Potvrdili šuškanja? Procurile prve zajedničke fotke Kim Kardashian i vozača Formule 1!

Kim Kardashian i Lewis Hamilton potaknuli su glasine o novoj romansi nakon što su zajedno, vrlo diskretno, viđeni pri dolasku u luksuzni hotel u Parizu.
U svijetu showbiznisa granica između glasina i stvarnosti često je tanka, ali ako su Kim Kardashian i Lewis Hamilton zaista par, riječ je o pravoj senzaciji svjetskih razmjera.3 vijesti o kojima se priča ''zaslužila je'' Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...'' vrijeme leti! Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla! nije se dala omesti! Ime ove Hercegovke sve je popularnije na javnoj sceni: ''Kad sam počela raditi svadbe, komentari su bili katastrofalni...''
Američka reality zvijezda, poduzetnica i jedna od najutjecajnijih žena današnjice te sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 navodno su započeli romansu o kojoj bruji Hollywood.
Pogledaji ovo Celebrity Bivši princ pod okriljem noći izbačen iz rezidencije nakon skandaloznih optužbi!
Kim Kardashian i Lewis Hamilton - 4 Foto: Profimedia
Kim Kardashian i Lewis Hamilton - 3 Foto: Profimedia
Iako par zasad nije službeno potvrdio vezu, njihovo zajedničko, iznimno diskretno pojavljivanje u jednom luksuznom hotelu u Parizu teško je ignorirati. Paparazzi su ih snimili kako gotovo u istom trenutku ulaze u hotel, okruženi osiguranjem, očito nastojeći izbjeći previše pažnje, što je, paradoksalno, dodatno potaknulo nagađanja.
Kim Kardashian i Lewis Hamilton - 2 Foto: Profimedia
Prema izvorima bliskima paru, Kim i Lewis posljednjih su se mjeseci sve češće viđali na istim događanjima, a navodno ih povezuje zajednički krug prijatelja, ali i sličan stil života, uspjeh i ambicija. Oboje su globalne ikone u svojim industrijama, navikli na reflektore, ali i na čuvanje privatnosti kada je to moguće.
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Lewis Hamilton Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Zgodna zvijezda Kumova naglasila zanosnu figuru u crvenoj haljini
Galerija 17 17 17 17 17
Ako se glasine pokažu točnima, riječ je o jednom od najneočekivanijih, ali i najzanimljivijih spojeva godine. Hoće li Kim Kardashian i Lewis Hamilton uskoro potvrditi ono što fotografije već sugeriraju, još ćemo vidjeti.
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Sa svoje 23 godine objavila je hit koji ste sigurno čuli, iza nje su zdravstveni problemi
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Prepoznajete li glumca s fotografije? Nakon uloge u sitcomu dugo je tražio pravi put
Pogledaji ovo Preporuke Gotovo rasprodana Arena Zagreb za duhovno-glazbeni događaj, u tijeku su zadnje pripreme