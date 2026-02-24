Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''

Indira Levak ove godine slavi 3 desetljeća glazbene karijere. Na njezinu splitskom koncertu bio je naš Gordan Vasilj. Energična pjevačica otkrila mu je što je na njezinoj rider listi, što pije iz čuturice na svojim nastupima, kakvog je zdravstvenog stanja i za koga je navijala na ovogodišnjoj Dori.

Ni iglica nije imala kamo pasti na splitskom koncertu Indire Forze, koja je vatrenom energijom i bezvremenskim dance hitovima raspametila publiku.

''A onda tamo iza kluba me čeka Hitna pomoć, spremna za mene. Znaš što, jako je naporno, ja ove godine slavim 30 godina karijere i jednostavno shvatiš da ako nisi dušom i tijelom u ovom poslu i ako nema discipline sve pada u vodu, tako da sam ti ja poslije koncerta kao ona krpa kad je iscijediš.'', priča Indira.

A s obzirom na nevjerojatnu energiju, mnogi se pitaju što to Indira pije iz čuturice koju nosi na svakom svojem koncertu.

''Ljudi, nema alkohola tu, zamislite da ja pijem alkohol pa gdje bih visila? Znači elektroliti, kreatin, znaš kad je Đoković ono viknuo Ivaniševiću ''kreatinaaaa'', tako i ja viknem pa pijem magnezij jer mi se nakon koncerta kao u egzorcizmu malo počnu ruke kočiti, tako da to je čitava suplementacija.'', govori Indira u svom smislu.

Najvećom pobjedom u tri desetljeća dugoj karijeri smatra to što je uspjela ostati ista. Za razliku od inozemnih zvijezda, Indira je vrlo jednostavna i kad je rider lista u pitanju.

''Što da ja tražim? Grudnjake u različitim bojama? Ja sam valjda vrlo skromna, znači, samo voda se pije, neko energetsko piće za moje dečke iz benda i voća, jedna bananica lijepa kasnije da je maznem jer mi fali kalija.'', kaže Indira.

Koncerti popularne 52-godišnjakinje jednako su dinamični danas kao i kad je bila dvostruko mlađa.

Kako koljeno, kako disk?

''Ahahaha, disk je izmaknuo kontroli, jako me živcira i jako me bole leđa, iscurio mi je taj prokleti disk i pričamo o operaciji, međutim ja nemam vremena za to, tako da izdržat ću dok god budem mogla, iako svaki dan živim s tom boli.'', otkrila nam je.

Nakon što se prije dvije godine razvela od Miroslava Levaka, koji joj je i dalje glavni menadžer, temperamentna Slavonka uživa kao solo igračica.

I dok je na sceni poput uragana, Indira je privatno čista suprotnost.

''Postala sam nekakav ekstrovert i introvert u isto vrijeme, počela sam ti nekako uživati u što manjoj količini ljudi jer jednostavno u zadnje vrijeme nemam više toleranciju ni za dramu ni za kaos ni za ljudsku glupost. Imam neki svoj mali svijet, neko tiho okruženje i u biti ispušni ventil mi je ova pozornica. Ja kad se popnem gore, to je moj najveći party na svijetu, a onda vidiš drugu Indiru koja je totalno mirna.'', priča.

Miljenica publike se za kraj osvrnula i na ovogodišnju Doru.

''Ja sam navijala za Stelu Rade. Ako se ja naježim, a čak sam i zasuzila kad je ona pjevala, evo dokaz. Stvarno mi je bila genijalna. To sam joj i napisala. Baš sam za nju tipkala, Stela, ali evo, treća je kao i ja. Ali naravno čestitam curama iz Leleka, budite super, budite najbolje, pobijedite, Hrvatska!''

A upravo bi Indiru mnogi voljeli vidjeti na eurovizijskoj pozornici, što priznaje, nije isključeno ako joj se dogodi prava pjesma. Prioritet joj je ipak slavljenički koncert povodom 30 godina karijere, koji će najvjerojatnije održati sljedeće godine u Areni Zagreb.

