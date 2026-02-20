Remi o partneru koji se pojavio u njezinom spotu: ''To je znak da me podržava''

Mirela Priselac Remi, poznata kao glavni vokal grupe Elemental, posljednjih godinu dana bacila se i u samostalnu karijeru. Sada je izbacila novi singl Kradljivci, a u spotu je po prvi put glumio i njezin partner. Remi ove godine čeka puno uzbuđenja - osim samostalnog albuma, objavljuje i novi s Elementalom, dok istovremeno pokušava biti najbolja mama na svijetu. U razgovoru s našom Mateom Slogar otkrila je velike planove za 2026. te svoje najdraže trenutke u danu koje krade za članove svoje male obitelji.

Mirela Priselac Remi izdala je drugu samostalnu pjesmu - Kradljivci. U spotu po prvi put pokazuje svojeg supruga, a pjesma za nju predstavlja sve ono intimno što pronalazi u njihovu odnosu.

''Pjesma je nastala iz jedne poezije koju sam napisala inspirirana našim zajedničkim odnosom, međutim kad sam shvatila da ću raditi spot za tu pjesmu, zbilja nisma htjela angažirati nekog prijatelja ili glumca ili nekoga s kim bi ja u spotu bila u tim nekim intimnim, taktilnim odnosima i pitala sam njega, on je pristao i evo sam si je kriv'', šali se Mirela te dodaje.

Mirela Priselac - 4 Foto: In Magazin

''To je zapravo stvar koliko te partner podržava i do koje mjere - ovo mi je dalo do znanja da me iznimno puno podržava jer ako se spreman pojaviti u mom spotu i postati dio tog nekog javnog diskusrsa u kojem smo zajedno, to je dokaz da je netko s tobom all in'', smatra Mirela.



U pjesmi Kradljivci govori o malim trenucima sreće i nježnosti u danu, onima koje za sebe krademo u užurbanoj svakodnevici. A takve trenutke Remi pokušava ukrasti i sa svojom 5-godišnjom kćeri.

''Obiteljski imamo to svoje jutro, ja sam osoba koja obožava doručak, to mora biti onako hotelski da bude svega tako da nama je taj doručak prije vrtića jako bitan i tu jako uživamo. Kad ti dijete ne ide u vrtić, kad je malo, onda ga imaš cijelo vrijeme za sebe, onda kad krene u vrtić počneš shvaćat da ga okolina počne odgajat, utjecat na njega. Onda ti nekako dođe žao što je ona 8 sati u vrtiću jer kao to smo vrijeme mogle zajedno provoditi'', govori Mirela.

Mirela Priselac - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''

Od 12 skladbi koje će biti na novom albumu je i njezina prva pjesma - Sloboda. Iako kao pjevačica Elementala repa, u svojim pjesmama više se fokusira na pop zvuk, a cilj joj je osnaživanje i poguranac, što ženama što muškarcima.

''Naravno da to je pocrtano sa ženskom slobodom jer je to pitanje koje je i meni osobno bitno i ono se često provlači, međutim ova sloboda o kojoj sam pričala u pjesmi je sloboda koja se može primijeniti i na muški i na ženski spol. Zparavo sam htjla napraviti i neki album koji bi poslušala za 10 godina sa svojom kćeri i i dalje bi bila ponosna na te tekstove, trudila sam se da teme budu bezvremenske'', govori.



Male stvari, Goli i bosi, Prokleta ljubav i Malena - samo su neki bezvremenski hitovi Elementala, a i s njima Remi priprema novi album i koncertnu turneju. Njihove su pjesme na mnogo ljudi ostavile dubok trag, na što su itekako ponosni.

''Neke žene su trpile obiteljsko nasilje, rekle su da kad su izlazile iz tih nasilnih situacija da su im pjesme Elementala bile osnažujući glas, nešto što ih je pratila i davalo im snagu i hrabrost''.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mračna sjena nad serijom koja je obilježila generaciju: Nova tragedija potresla fanove!



A najveći odjek imala je pjesma Malena.

''Jedan tata mi je čak bio rekao da nije znao kako bi pristupio svojoj kćeri i činilo mu se da njih dvoje nikako ne mogu razgovarati i onda je rekao, ja sam joj pustio tu pjesmu i pustio sam da pjesma govori za mene''.

Mirela Priselac - 1 Foto: In Magazin

Osim što je glazbenica, Remi je i prevoditeljica, ali i učiteljica joge u koju se zaljubila još 2012.

''I to mi je jako pomoglo za disanje i tjelovježbu i onda sam čekala priliku da uhvatim malo vremena i da budem ma TI sa sobom i upisala sam početni, a sad i napredni tečaj tako da idem dalje s edukacijom'', govori Remi.



Hrabro grabi u 2026. i kaže - ovo će biti jedna od najbogatijih godina dosad.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Novo putovanje! Šuput otkrila gdje je sa Šimom pobjegla na romantični vikend

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili