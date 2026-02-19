Sergej Ćetković 50. rođendan proslavit će u Areni Zagreb: ''Bit će to jedna velika žurka''

Rođen je na Dan žena pa stoga ne čudi da je postao i njihov miljenik. Ove godine, Sergej Ćetković, 8. ožujka slavi 50. rođendan. A kako će ga obilježiti te kako se nosi s kćerima tinejdžericama, ovaj crnogorski pjevač podijelio je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Kad je Sergej Ćetković u pitanju, ljubavi zaista ne nedostaje. U dugogodišnjoj karijeri postao je miljenik žena ali i parova. Uz njegove se pjesme zaljubljuje, prosi i slavi.

''Generalno ja sam sebi prije nekoliko godina napravio onu lentu kao što imaju matičari pa sam sebe nazvao praktičarem. Dođite sad rekoh ja ću vas vjenčati, otpjevat ću vam pjesmu, publika su vam svatovi, ako treba i prsten sve je gotovo'', priča nam Sergej.

Ove godine slavi i on i to 50. rođendan. Kako će se proslaviti?

''S obzirom da ću imat toliko ljudi u zagrebačkoj areni, bit će to jedna velika žurka i ja ću dati sve od sebe da zaista se onako dobro provedemo i da pođemo nasmijani, zadovoljni, puni dobre i pozitivne energije'', kaže.

A osim toga ovo je i 26 godina karijere ako se broji od prvog izdanog albuma.



''Proletilo je. Kao dlanom o dlan. Prosto kada dobijem neku snimku ili neku fotografiju iz mladih dana da stanem i gledam jer ne mogu da verujem. A kada vidiš svoju djecu. Moje dijete je prije neki dan napunilo 16 godina pa mi je samo rekl, tata za 2 godine sam punoljetna i onda dobijam i auto. Ja rekoh molim'', priča nam Sergej.

Koji bi trenutak izdvojio kao možda najteži u karijeri?

''Ako pričamo o muzici nije ih bilo. Mislim uvijek postoje pitanja i podpitanja. Preispitivanja sebe da li je trebalo ovu pjesmu ili zašto sam neku pjesmu skinuo s repertoara i poklonio nekom drugom, to su nebitna pitanja. Ako pričamo o životu i o onome što život donese - to je sigurno vrijeme korone, gubitak prije svega roditelja, mnogo dobrih iskrenih prijatelja i to je ono kad shvatiš da je život zaista nepredvidiv i da je vrijeme ono što je najbitnije i da ga treba zaista čuvati'', kaže.

Uz 16- godišnju Lolu, Sergej i supruga Kristina imaju i 14- godišnju kćeri Milu. A odgoj kćeri tinejdžerica nije nimalo jednostavan.

''Ja pokušavam pričati, shvaćam da one to čuju ali vjerojatno to izađe na drugo uho ali ovaj - onda prepustim mami. Mama je autoritet, tata se samo skloni'', iskreno govori Sergej.

Jer priznaje da ga kćeri vrte oko malog prsta.

''Naravno, ja sam tu blag i gledam da sve što mogu učiniti. S obzirom da povlačim da vrijeme u kojem smo odrastali i ovo vrijeme sad se ne može mjeriti. Mi se prilagođavamo, oni su već prilagođeni ali prosto netko im mora reći što je dobro, što nije dobro i koje su sve opasnosti društvenih mreža''.

Sergej je u sretnom braku već 26 godina, te je upravo supruga Kristina najveća pomoć i podrška.

''Ona je moje ono jedro što kažu i vjetar u jedra''.

Je li i najveći kritičar?

''Pa je, ali sam sam sebi najveći kritičar. One su tu glas razuma i znam da sve što kažu, to je bez ikakvih kalkulacija''.

Svi će skupa biti i na velikom zagrebačkom koncertu u Areni Zagreb 7. ožujka.



''Spremio sam koreografiju, specijalnu koreografiju, to će biti prvi put neviđen u ovim prostorima, naravno da se šalim, nemojte očekivati ništa. Bit ću opet na isti Dobri Stari Ja'', kaže nam Sergej.

''Pogotovo ako pričamo, o Areni Zagreb, znaju kako je bilo 2020. godine - samo ovaj put se nadam da će nas ono što smo prošli zadnji put nakon mog koncerta zaobići onako u širokom luku i neće se više nikada ponoviti'', zaključio je Sergej.

Negdje u prvom redu bit će i njegove cure.

''Već su tu od pomoći. Pogotovo Lola, Lola živi za velike koncerte, ona je tu da usmjeri, da vidi da li sam zaboravio nekog fana, ne daj Bože da se nisam nekome potpisao ili se nisam slikao s njim. Onda trči za mnom, stani nisi se slikao s ovom djevojčicom. Tražila te, ja nisam vidio. Tako da se tata vrati i ona je tu''.

Uz obitelj koja mu je najveća snaga i publiku koja mu je vjetar u leđa, Sergej Ćetković nastavlja raditi ono što najbolje zna – pretvarati emocije u pjesme koje traju.

Galerija 26 26 26 26 26

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Martina Stjepanović Meter priprema se za najljepšu životnu ulogu: Ispričala nam je sve o slatkom iščekivanju!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!