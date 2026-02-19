Kako je kći osramoćenog princa Andrewa sa skromnom plaćom mogla financirati raskošan život pun luksuza?

Kako je princeza Beatrice s relativno skromnom plaćom financirala raskošan život pun luksuznih putovanja i otvaraju li nova Epsteinova otkrića neugodna pitanja?

Princeza Beatrice danas je udana majka dvoje djece i uspješna poslovna žena, no prije desetak godina bila je poznata po raskošnim putovanjima koja su izazivala brojna pitanja, osobito o tome tko ih je plaćao.

Najstarija kći princa Andrewa Mountbatten-Windsora i Sarah Ferguson, danas 37-godišnjakinja, balansira između kraljevskih dužnosti, majčinstva i poslovne karijere kao osnivačica i direktorica tehnološke savjetodavne tvrtke BY-EQ. No u svojim dvadesetima bila je poznata po luksuznim skijanjima, jahtama i egzotičnim destinacijama.

Princeza Beatrice - 7 Foto: Profimedia

Godine 2015. navodno je otišla na čak 17 odmora. Skijala je u Verbieru, zabavljala se u St. Tropezu i na Ibizi te uživala na jahtama najbogatijih ljudi svijeta. Procjenjuje se da je samo te godine na 15 luksuznih putovanja potrošeno oko 300.000 funti.

U to vrijeme radila je u Sonyju za plaću od 19.500 funti godišnje, što je potaknulo nagađanja o izvoru financiranja.

Princeze Eugenie i Beatrice - 1 Foto: Profimedia

"Njezina plaća u Sonyju tada je iznosila 19.500 funti, što nije bilo dovoljno, dok je njezin životni stil očito bio nevjerojatno raskošan", rekao je kraljevski komentator Richard Fitzwilliams.

"Sada se čini jasnim da su očevi sumnjivi poslovni poslovi dok je bio posebni trgovinski izaslanik i navodna financijska ovisnost njezine majke o Jeffreyju Epsteinu mogli biti ključni za njezin luksuzni život. Beatrice je mogla živjeti na visokoj nozi, ali sada se pitamo o čijem trošku?", dodao je.

Princeze Beatrice i Eugenie i princ Andrew Foto: Profimedia

Princeza Beatrice - 8 Foto: Profimedia

Nove kontroverze ponovno su izbile objavom tzv. Epsteinovih dokumenata. Daily Mail je otkrio e-mail iz 2015. u kojem Epstein poručuje prijatelju da se ne brine oko susreta s Beatrice u Meksiku jer mu je ona "naklonjena".

Iste godine Beatrice je fotografirana na superjahti Eclipse ruskog oligarha Romana Abramoviča, vrijednoj 1,5 milijardi funti. Tada je bila u vezi s Daveom Clarkom, direktorom Ubera, koji ju je čekao na luksuznom plovilu s dva bazena, heliodromima, kinom, saunama i salonom ljepote. Kasnije je istog dana prešla na jahtu holivudskog mogula Davida Geffena, gdje je s Oprah Winfrey, Gayle King i Bobom Igerom uživala u piću.

Princeza Beatrice - 11 Foto: Profimedia

Dok su neki tvrdili da koristi pogodnosti kraljevskog statusa, drugi su nagađali da zahvaljujući tituli dobiva besplatne luksuzne usluge. Bliski izvori tvrdili su da su većinu troškova pokrivali roditelji, no Epsteinovi dokumenti sada otvaraju nova pitanja o financijama princa Andrewa i Sarah Ferguson.

Epstein je u porukama prijateljima tvrdio da je financijski pomagao Fergie 15 godina. Nakon što je 2011. u intervjuu za London Evening Standard uputila "iskrenu ispriku" zbog 15.000 funti koje je primila od Epsteina i nazvala to "velikom pogreškom u procjeni", financijer je bijesno napisao prijatelju: "Vojvotkinja kojoj sam financijski pomagao 15 godina rekla je da ne želi imati nikakve veze s pedofilom i zlostavljačem djece. To je izazvalo priličnu buru."

Novootkriveni dokumenti pokazuju i da je bivša vojvotkinja molila Epsteina da je zaposli kao kućnu pomoćnicu jer joj je novac očajnički potreban. U drugom e-mailu, poslanom šest mjeseci nakon njegova izlaska iz zatvora, napisala mu je: "Samo me oženi." U još jednoj poruci predložila je: "U redu, onda oženi mene, a onda ćemo zaposliti nju."

Princeza Beatrice - 4 Foto: Profimedia

Biograf Andrew Lownie tvrdi: "Zajednički prijatelj Andrewa i Epsteina rekao je: 'Mislim da je Sarah zapravo primila stotine tisuća dolara od Epsteina'."

Dokumenti pokazuju i da je Epstein pomogao podmiriti oko 60.000 dolara njezinih dugova.

Princ Andrew, s druge strane, godinama je bio optuživan da unovčava svoje kontakte te da je kao trgovinski izaslanik trošio milijune javnog novca na privatne zrakoplove i helikoptere, iako je primao mornaričku mirovinu od oko 20.000 funti godišnje te kraljičin dodatak od oko 250.000 funti.

Princeze Beatrice i Eugenie s roditeljima Foto: Profimedia

Kćeri Beatrice i Eugenie, prema izvorima, zgrožene su novim otkrićima.

"Zgrožene su onime što su pročitale. Posramljene su e-mailovima koje je njihova majka slala Epsteinu. To im je strašno neugodno. Ne vjerujemo da su djevojke znale puno o onome što je sada izašlo na vidjelo i bit će zapanjene koliko su njihovi roditelji bili bliski s tim strašnim čovjekom", rekao je izvor blizak sestrama.

Princeze Beatrice i Eugenie - 6 Foto: Profimedia

Princeze Beatrice i Eugenie - 5 Foto: Profimedia

Iako su danas, prema riječima jednog kraljevskog insajdera, izrasle u inteligentne i pristojne žene, njihovo privilegirano odrastanje ostavilo je trag.

"Nikada nisu trebale biti aktivne članice kraljevske obitelji, ali su imale koristi od obiteljskih veza. Andrew ih je upoznao s brojnim poslovnim kontaktima i stranim kraljevima. One i Fergie sprijateljile su se s nekim sumnjivim ljudima", tvrdi izvor.

Danas je Beatrice udana za milijunaša Edoarda Mapellija Mozzija, s kojim ima dvije kćeri, Siennu i Athenu Rose, te je pomajka njegovu sinu Wolfieju. No sjena prošlosti, čini se, ponovno je pala na obitelj i otvorila stara pitanja o luksuzu, vezama i cijeni privilegiranog života.

Princeza Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi Foto: Instagram

