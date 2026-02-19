Pretraži
nova epsteinova otkrića

Kako je kći osramoćenog princa Andrewa sa skromnom plaćom mogla financirati raskošan život pun luksuza?

Piše I. G., Danas @ 18:41 Celebrity komentari
Princeza Beatrice Princeza Beatrice Foto: Profimedia

Kako je princeza Beatrice s relativno skromnom plaćom financirala raskošan život pun luksuznih putovanja i otvaraju li nova Epsteinova otkrića neugodna pitanja?

Kviz o filmu "Ledena staza"
osjeti ritam!
Jesi li spreman za bob? Provjeri svoje znanje o "Ledenoj stazi!"
Boris Vidović, intervju uoči početka showa Survivor
bavi se modelingom
Slovenac iz jednog od najgledanijih realityja na svijetu stiže u Survivor: ''Ulazak u taj svijet me promijenio!''
Dizajnerica Ivona Kalik otkrila detalje o braku s nogometašem Anthonyjem Kalikom
''Vjera mi je temelj svega''
Naša modna dizajnerica o braku s hajdukovcem: ''Stvarno je veliki blagoslov...''
Ava Sambora, kći Heather Locklear, nevjerojatno nalikuje na majku u danima njezine najveće slave
izrazito su povezane
Možete li pogoditi tko je mama ovoj ljepotici? Njezina je preslika iz dana najveće slave
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Zdravko Mamić išao na presađivanje kose
malo promjene
Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
Kolinda Grabar-Kitarović na ZOI-u pozirala s princem Albertom i Blankom Matešom
top fotka!
Kolinda na Olimpijskim igrama srela princa, zajedno su pozirali: ''S kolegom na slalomu!''
Franka Batelić i Vedran Ćorluka s djecom otišli u toplije krajeve
Palmama protiv zime
Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju 3
spektakl u crnoj gori
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima 3
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
vijesti
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
show
zdravlje
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
Zabrinjavajući podaci
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Zimi mnogi to rade
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
zabava
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Ups!
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
U zrakoplovima ih dočekali najslađi putnici pa sa svima podijelili prizore
Slatko iznenađenje
U zrakoplovima ih dočekali najslađi putnici pa sa svima podijelili prizore
tech
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Dobro poznat razlog
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
Nadogradnja topa
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
sport
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
MALO SE PROVESELILA
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Sve je jasno
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
tv
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
KUMOVI
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
U dobru i zlu: Što će biti s knjižicom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Što će biti s knjižicom?
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Iz pećnice
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Modeli torbi iz novih kolekcija za proljeće 2026.
Modeli već od 14,99 eura
Ako kupujete jednu torbu za proljeće, neka bude jedna od ovih 15
sve
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
 
