Skandal potresao monarhiju: Može li bivša vojvotkinja preživjeti novi udar?

Nakon uhićenja princa Andrewa pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, budućnost Sarah Ferguson dodatno je dovedena u pitanje

Bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je jutros na imanju Sandringham pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, u potezu koji nema presedana u modernoj povijesti britanske kraljevske obitelji.

Policija Thames Valleyja privela ga je na njegov 66. rođendan, a istraga se, prema dostupnim informacijama, odnosi na navode da je tijekom mandata britanskog trgovinskog izaslanika navodno dijelio osjetljive informacije s Jeffreyjem Epsteinom.

O ovome čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Galerija 26 26 26 26 26

Princ Andrew Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Afp

Andrew Mountbatten Windsor - 12 Foto: Profimedia

Njegovo uhićenje otvorilo je nova pitanja o budućnosti njegove bivše supruge Sarah Ferguson. Dok se bivši vojvoda od Yorka nalazi u policijskom pritvoru nakon akcije na imanju Sandringham, Fergie se već mjesecima drži podalje od javnosti, posljednji put viđena u rujnu 2025. kada je napuštala Royal Lodge.

Nakon izbacivanja iz kraljevske rezidencije, Sarah je navodno boravila u francuskim Alpama, a potom otputovala u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je provodila vrijeme i s mlađom kćeri, princezom Eugenie, koja je poslovno boravila u Kataru. Izvori tvrde da je bliskim prijateljima priznala kako se mora vratiti na posao jer joj treba novac.

Sarah Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Nove TV čeka prvo dijete: ''Veselim se svemu što dolazi...''

Kontroverze oko Sarah dodatno su se rasplamsale nakon što su procurili e-mailovi koji pokazuju da je nakon Epsteinova izlaska iz zatvora ostala u kontaktu s njim te ga tražila financijsku pomoć. Navodno je čak i svoje kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, odvela na ručak s njim samo nekoliko dana nakon njegova puštanja. U privatnoj poruci Epstein je opisan kao postojan i velikodušan prijatelj, uz ispriku zbog javnog distanciranja.

Sarah Ferguson Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Kako se skandal produbljuje, pojedini kraljevski komentatori smatraju da bi Bliski istok mogao postati njezina nova baza, gdje bi joj bivši kraljevski status i dalje otvarao vrata među imućnim i utjecajnim krugovima. U Britaniji su, tvrde upućeni, i Sarah i Andrew izgubili društveni kredibilitet.

Sarah Ferguson i princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Sarah Ferguson - 1 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Andrewovo uhićenje, prvo takve vrste u modernoj povijesti kraljevske obitelji, dodatno je uzdrmalo obitelj, a njihove kćeri navodno su zgrožene i posramljene novim detaljima koji izlaze u javnost. Obitelj se zasad nije službeno oglasila, dok policija potvrđuje da je istraga u tijeku i da se provode pretrage na više lokacija.

Hoće li Sarah Ferguson uspjeti obnoviti svoj javni imidž ili će skandal dodatno izolirati bivšu vojvotkinju od Yorka, ostaje pitanje na koje zasad nema odgovora.

Oglasio se i kralj Charles, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako su pokazali dokumenti iz Epsteinovog slučaja, Ferguson se plaćao svaki hir. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Je li ovo kraj? Holivudska miljenica poručila da je spremna na veliki zaokret

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske

Pogledaji ovo Zanimljivosti Đoković pokazao predivan dio okućnice svoje velebne vile, a tek kad vidite kokošinjac!