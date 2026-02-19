Kralj Charles se oglasio nakon bratova uhićenja, ovo je njegova službena izjava!

Nakon uhićenja bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora, britanski kralj Charles III. prekinuo je šutnju.
Nakon uhićenja bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora, oglasio se i britanski kralj Charles III, piše BBC.3 vijesti o kojima se priča ''zabrinut sam'' Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu'' "Sunce moje..." Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..." malo promjene Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
Javnosti je uputio službenu izjavu u kojoj je poručio da zakon mora učiniti svoje te da će nadležna tijela imati punu potporu kraljevske obitelji tijekom istrage.
Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Foto: Profimedia
''S dubokom zabrinutošću primio sam vijest o Andrewu Mountbatten-Windsoru i sumnjama na zloupotrebu javne dužnosti. Sada slijedi cjelovit, pravedan i propisan postupak u kojem će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu potporu i suradnju. Želim jasno poručiti: zakon mora učiniti svoje'', stoji u izjavi.
Pogledaji ovo Celebrity Naš političar otkrio što misli o pobjednicama Dore: ''Snažni simboli vjere i domoljublja''
''Dok je postupak u tijeku, ne bi bilo primjereno da dodatno komentiram ovaj slučaj. U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo izvršavati svoje dužnosti i služiti svima vama'', napisao je kralj Velike Britanije.
Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia
Kraljevski skandal dobio novi nastavak: Osramoćeni princ uhićen je na svoj rođendan! Detalje pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se ove neodoljive brinete? Zakoračila je u najposebniju životnu ulogu
Od omiljenog princa do izoliranog civila: Kako je došlo do pada favorita kraljice Elizabete? Životnu priču osramoćenog princa pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični bijeg Bebekovih za Valentinovo, posebni detalji otkrili koliko su zaljubljeni!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske
Pogledaji ovo Celebrity Vlado Boban o najvećoj zabludi Survivora: ''Ne biste pogodili tko će ispasti prvi''