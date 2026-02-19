Kralj Charles se oglasio nakon bratova uhićenja, ovo je njegova službena izjava!

Nakon uhićenja bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora, britanski kralj Charles III. prekinuo je šutnju.

Nakon uhićenja bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora, oglasio se i britanski kralj Charles III, piše BBC.

Javnosti je uputio službenu izjavu u kojoj je poručio da zakon mora učiniti svoje te da će nadležna tijela imati punu potporu kraljevske obitelji tijekom istrage.

Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Foto: Profimedia

''S dubokom zabrinutošću primio sam vijest o Andrewu Mountbatten-Windsoru i sumnjama na zloupotrebu javne dužnosti. Sada slijedi cjelovit, pravedan i propisan postupak u kojem će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već ranije rekao, imaju našu punu i bezrezervnu potporu i suradnju. Želim jasno poručiti: zakon mora učiniti svoje'', stoji u izjavi.

''Dok je postupak u tijeku, ne bi bilo primjereno da dodatno komentiram ovaj slučaj. U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo izvršavati svoje dužnosti i služiti svima vama'', napisao je kralj Velike Britanije.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

