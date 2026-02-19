Pretraži
prekinuo šutnju

Kralj Charles se oglasio nakon bratova uhićenja, ovo je njegova službena izjava!

Piše H. L., Danas @ 13:26 Celebrity komentari
Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Foto: Afp

Nakon uhićenja bivšeg princa Andrewa Mountbatten-Windsora, britanski kralj Charles III. prekinuo je šutnju.

Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre s kojim ima troje djece?
Irina Shayk snimljena na plaži
tijelo iz snova
Vruće izdanje s plaže: Mokra košulja otkrila je sve adute ruske ljepotice!
''Mama se opila ko majka'' - komedija o lažima koje zovemo mirom
''Mama se opila ko majka''
U Kerempuh stiže praizvedba predstave Ivora Martinića, komedija o lažima koje zovemo mirom
Što će se dogodi sa Sarah Ferguson nakon uhićenja bivšeg supruga?
gdje je i što planira?
Skandal potresao monarhiju: Može li bivša vojvotkinja preživjeti novi udar?
Održan je pogreb Catherine O’Hare
bolni oproštaj
Zvijezda filma ''Sam u kući'' ispraćena na vječni počinak na poseban datum
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Zdravko Mamić išao na presađivanje kose
malo promjene
Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
Sydney Sweeney predstavila je kolekciju ''Midnight Snack''
''Bože, savršena je!''
Jesu li nove fotke fatalne plavuše u donjem rublju najprovokativnije dosad?
Kolinda Grabar-Kitarović na ZOI-u pozirala s princem Albertom i Blankom Matešom
top fotka!
Kolinda na Olimpijskim igrama srela princa, zajedno su pozirali: ''S kolegom na slalomu!''
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju 3
spektakl u crnoj gori
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima 3
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
show
zdravlje
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Zimi mnogi to rade
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
Zabrinjavajući podaci
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
zabava
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Ups!
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
U zrakoplovima ih dočekali najslađi putnici pa sa svima podijelili prizore
Slatko iznenađenje
U zrakoplovima ih dočekali najslađi putnici pa sa svima podijelili prizore
tech
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Dobro poznat razlog
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
Nadogradnja topa
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
sport
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Sve je jasno
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
MALO SE PROVESELILA
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
tv
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
KUMOVI
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
U dobru i zlu: Što će biti s knjižicom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Što će biti s knjižicom?
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Iz pećnice
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Već šest generacija
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Isabeau Levito u kostimu inspiriranom Audrey Hepburn
Posebna i graciozna
Je li ovo bilo najljepše izdanje na ledu ikada? Oživjela je kultnu scenu i eleganciju Audrey Hepburn
Modeli torbi iz novih kolekcija za proljeće 2026.
Modeli već od 14,99 eura
Ako kupujete jednu torbu za proljeće, neka bude jedna od ovih 15
sve
