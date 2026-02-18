Jesu li nove fotke fatalne plavuše u donjem rublju najprovokativnije dosad?

Sydney Sweeney predstavila je kolekciju ''Midnight Snack'', a fotografije su izazvale lavinu komentara.

Holivudska zvijezda Sydney Sweeney ponovno je zapalila društvene mreže pozirajući u donjem rublju za svoj brend SYRN. Glumica je predstavila novu kolekciju pod nazivom ''Midnight Snack'', koja se estetikom oslanja na duh 80-ih godina, ali u modernom i zavodljivom izdanju.

U kampanji pozira uz muškog modela, s kojim predstavlja uniseks liniju izrađenu od udobnih pamučnih materijala. Na jednoj od fotografija Sweeney kleči ispred modela i zaigrano povlači njegovo donje rublje, dok on nosi tek bokserice, cipele i detalj u obliku barkoda zalijepljenog na leđima.

Glumica nosi svjetloplavu košulju iz vlastite kolekcije, jednostavno donje rublje te visoke potpetice, a stajling je upotpunila prirodnijom šminkom i opuštenom frizurom. U jednoj od objava zavodljivo gleda u kameru dok skenerom očitava barkod s modelovih leđa, dodatno naglašavajući razigrani koncept kampanje.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

Objave su u kratkom roku izazvale lavinu reakcija i komentara.

''Kakve fotke'', ''Super, uzbuđena sam zbog ovog'', ''Prekrasna žena'', ''Ljepotica'', ''Najbolja'', ''Bože, ona je savršena žena'', ''Nije li najbolja?'', ''Nisu potrebne riječi'', ''To sam trebao biti ja'', ''Bomba'', dio je komentara s Instagrama.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

Nedavno je u donjem rublju napravila kaos usred trgovine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

