Dirljiv trenutak na koncertu Nine Badrić, malena obožavateljica ukrala je show!

Nina Badrić doživjela je poseban trenutak na svom koncertu kada joj je djevojčica iz prvog reda donijela poklon.
Dok je publika uživala u njezinim bezvremenskim hitovima u intimnoj, akustičnoj atmosferi, show je na trenutak ukrala jedna mala djevojčica iz prvog reda. Naime, djevojčica je Nini prišla i dala joj cvijeće, a prizor je raznježio cijelu dvoranu.
Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Na fotografijama se vidi kako Nina drži cvijeće dok djevojčica stoji uz nju, pomalo sramežljivo, ali ponosno.
Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U elegantnoj crnoj, sjajnoj haljini koja je naglašavala njezinu figuru te upečatljivom, raskošnom nakitu, pjevačica je blistala pod svjetlima pozornice.
Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
