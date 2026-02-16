Poznati Hrvati otkrili su nam tko je nekoć bio najveći šarmer u Saloonu i kakvi su bili izlasci

Dok neki disko klubovi u svijetu zabranjuju ulazak za starije od 40, u kultnom zagrebačkom Saloonu upravo su najviše dobrodošli. Prošlog je petka ovaj klub slavio rođendan, koji nisu propustila mnoga poznata lica. Tko je nekoć ondje bio najveći šarmer te kakvi su bili izlasci, provjerila je naša Dijana Kardum za IN magazin.

Ključeve legendarnog zagrebačkog Saloona ovoga je puta preuzela žena čije je ime ispisano zlatnim slovima domaće modne i glazbene scene – Matija Vuica. Postala je kuma kultnog kluba u kojem je prvi put izveden njezin Linđo.

''Mi smo tada nastupali kao modno glazbeni show i imali smo tu, evo tamo na onom podiju koji je postavljen jedan modni performans koji je bio na tematiku naših pjesama. Linđo još nije bio gotov, bio je samo instrumental, a osoba koja je radila koreogrqafiju je baš htjela da ide Linđo. I Linđo je prvi put tu izveden'', ispričala nam je Matija.

No, Matija nije bila samo gošća – bila je dio generacije koja je ovdje odrastala. A kumstvo nije bilo slučajno.



''Kumovi se biraju po tome što su bili naši redoviti gosti davnih godina i postali su uspješni u svijetu showbusinessa'', objasnio je Maro Srezović.

Kada je Saloon 1970. prvi put otvorio svoja vrata također je bio petak 13. Datum koji je mnogima nesretan, ali ovom klubu donio je sudbinu legende. Tijekom desetljeća postao je nezaobilazno okupljalište zagrebačke elite – glumaca, sportaša, glazbenika.



''Uvijek je bila dobra zabava, pa dobro. Trebalo bi još ovakvih klubova, ne samo ovakvih nego i plesnih, nekad je bilo 28 plesnjaka u Zagrebu sa živim orkestrima i još 14 noćnih klubova'', priča Drago Diklić.

Ja sam jedan od onih koji se bavio ovim poslom u Splitu, ja sam otvorio klub ''Semafor i mi smo stalno bili zajedno, Vlaho i Papo ali ovdje je bilo srce doživljaja. Ovdje smo tražili cure. Bilo je svega. Što da vam kažem. Ovo je bilo mjesto gdje mnogi bi danas rekli za šminkere, šminkeri su se sklupljali ali kao što je danas subotnja špica to je 1970. bio Saloon'', priča Josip Radeljak Dikan.

Iako danas ne radi kao nekada izlasci ovdje se itekako dobro pamte.

''Ako se mogu sjetit, cijelu mladost sam u Saloonu bila. Znači tamo negdje s 20 godina pa onda više ni ne znam dokad. Valjda dok se nisam preselila'', prisjetila se Jelena Orešković.



''Bio sam neke moje rane 20-te, ali nisam previše jer ja nisam kao mlad izlazio, kao ni sada, tak da nisam po Saloonu tulumario. Ja sam više spavao i odmarao za sutrašnje treninge'', priča Gordan Giriček.





''Pamtim jer za vrijeme studiranja na Akademiji ja sam stalno izlazila ovdje. Bio je još Kulušić, a nije mi tata davao dosta dugo vremena, do moje 18- te nisam smjela izlaziti. Onda sam krenula i onda je bio Saloon. Baš je bilo lijepo, baš smo se lijepo družilli'', prisjetila se Ana Rucner.



''Tu sam i svirao, upoznao sam puno zanimljivih ljudi, da ne kažem i djevojaka, dolazili su glumci, sportaši, pjevači, sve živo'', priča Jurica Pađen.

A među najvećim šarmerima su bili...



''Ovisi, recimo Vlado Kalember, Dražen Petrović'', tvrdi Jurica Pađen.



''Ti pitaš možda krivu osobu jer ja sam dolazila s mojim Jurom, tako da je moj vidokrug bio jako uzak, ali masu njih koji su ovdje bili, bili su zgodni mladi dečki kao Vlado Kalember na primjer'', govori Matija Vuica.

I dok su neki klubovi u Aziji već zabranili ulazak u klubove za starije od 40. a diljem svijeta se o tome razmišlja, u Saloon su svi itekako dobro došli.



''Navodno kao da su predosadni i kako je ono bilo, da se umaraju prebrzo ili ovako neki razlog, ali to nije ova Saloon ekipa. Mi imamo i dalje energije'', priča Jelena Orešković.

Ana Rucner ovog je puta u Saloonu srela i svoju mamu. Sresti danas svoju djecu u izlascima nikome više nije neobično.



''On baš ne izlazi puno, bilo je momenata kad sam ga vozila i čekala, ali nije neki noćni rider'', govori Rucner.



''Mislim da je veći problem da djeca sretnu mene. I dalje je to veći problem'', kaže Jelena Orešković.



''Ja imam kćer od 22. godine. Ona je završila sa svojim izlascima, tako ona barem kaže, isto je postala više dnevni đir, ali u njezinoj mlađoj dobi od 16-20 -te je znala izać i znali smo se tu i tamo susresti, samo što ja ne slušam takvu vrstu glazbe, pa nismo izlazili na ista mjesta, ali ponekad po kafićima u centru grada smo se znali susresti'', priznaje Gordan Giriček.

Od prvog Linđa do bezbrojnih ljubavi, prijateljstava i legendi – Saloon nije bio samo klub. Bio je pozornica jedne generacije. I bez obzira na trendove, zabrane i nova pravila – jedno ostaje isto. Duh mjesta u kojem su svi, baš svi, dobrodošli.

Galerija 1 1 1 1 1

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Što znače tetovaže koje su pobjednice Dore nosile tijekom nastupa?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sam pogled na isklesana tijela pjevačice i mlađeg zaručnika natjerat će vas da krenete s tjelovježbom!