Otišla holivudska legenda: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po bezvremenskim ulogama

Robert Duvall preminuo je u 95. godini u svom domu, a njegova supruga poručila je da je otišao mirno, okružen ljubavlju, ostavivši iza sebe sedam desetljeća dugu i Oscarom nagrađenu karijeru s legendarnim ulogama u filmovima poput "Kuma" i "Apokalipse danas".

Preminula je holivudska ikona Robert Duvall. Glumac je umro u nedjelju u svom domu u 95. godini, potvrdila je njegova supruga.

U objavi na Facebooku u ponedjeljak ujutro, Robertova supruga Luciana napisala je:

"Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom."

Pogledaji ovo Celebrity Autorica globalnog hita pronađena mrtva u hotelskoj sobi usred snimanja serije

Robert Duvell - 11 Foto: Profimedia

Robert Duvell - 9 Foto: Profimedia

"Njegova strast prema glumi bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i dugim razgovorima. U svakoj od svojih brojnih uloga Bob je dao sve od sebe – svojim likovima i istini ljudskog duha koji su predstavljali."

Robert Duvell - 7 Foto: Profimedia

Robert Duvell - 5 Foto: Profimedia

Luciana je zamolila javnost da poštuje privatnost obitelji dok čuvaju uspomene na njega.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što znače tetovaže koje su pobjednice Dore nosile tijekom nastupa?

Robert Duvell - 3 Foto: Profimedia

Robert Duvell - 2 Foto: Profimedia

Tijekom karijere duge sedam desetljeća, Robert je ostvario legendarne uloge u filmovima poput "Kum", "Apokalipsa danas", "Kum II", "Prisluškivanje", "Mreža" i "Prirodni talent", među brojnim drugima.

Galerija 6 6 6 6 6

Oscara za najboljeg glumca osvojio je za ulogu bivše zvijezde country glazbe u filmu iz 1983. godine "Nježna milosrđa".

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Oglasio se Thompson nakon osude veleposlanice zbog koncerta u Širokom Brijegu

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam tko je nekoć bio najveći šarmer u Saloonu i kakvi su bili izlasci

Pogledaji ovo inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam tko je nekoć bio najveći šarmer u Saloonu i kakvi su bili izlasci