Otišla holivudska legenda: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po bezvremenskim ulogama

Robert Duvall preminuo je u 95. godini u svom domu, a njegova supruga poručila je da je otišao mirno, okružen ljubavlju, ostavivši iza sebe sedam desetljeća dugu i Oscarom nagrađenu karijeru s legendarnim ulogama u filmovima poput "Kuma" i "Apokalipse danas".
Preminula je holivudska ikona Robert Duvall. Glumac je umro u nedjelju u svom domu u 95. godini, potvrdila je njegova supruga.
U objavi na Facebooku u ponedjeljak ujutro, Robertova supruga Luciana napisala je:
"Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom."
Robert Duvell - 11 Foto: Profimedia
Robert Duvell - 9 Foto: Profimedia
"Njegova strast prema glumi bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i dugim razgovorima. U svakoj od svojih brojnih uloga Bob je dao sve od sebe – svojim likovima i istini ljudskog duha koji su predstavljali."
Robert Duvell - 7 Foto: Profimedia
Robert Duvell - 5 Foto: Profimedia
Luciana je zamolila javnost da poštuje privatnost obitelji dok čuvaju uspomene na njega.
Robert Duvell - 3 Foto: Profimedia
Robert Duvell - 2 Foto: Profimedia
Tijekom karijere duge sedam desetljeća, Robert je ostvario legendarne uloge u filmovima poput "Kum", "Apokalipsa danas", "Kum II", "Prisluškivanje", "Mreža" i "Prirodni talent", među brojnim drugima.
Oscara za najboljeg glumca osvojio je za ulogu bivše zvijezde country glazbe u filmu iz 1983. godine "Nježna milosrđa".
