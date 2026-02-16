Kći Beckhamovih odlučila se na značajan potez usred velike obiteljske svađe

Dok se obitelj Beckham posljednjih tjedana suočava s navodnim napetostima i javnim optužbama, najmlađa članica Harper Beckham odlučila je Valentinovo iskoristiti za dirljivu poruku ljubavi i podrške svojoj braći.

Najmlađa članica slavne obitelji Beckham, 14-godišnja Harper Beckham, na Valentinovo je podijelila emotivnu poruku posvećenu svojoj braći i još jednom pokazala koliko joj obitelj znači.

Kći Victorije i Davida Beckhama na svom je privatnom Instagram profilu objavila crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira sa svoja tri starija brata – Brooklynom (26), Romeom (23) i Cruzom (20).

Romeo Beckham na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Na fotografiji Harper grli najstarijeg brata Brooklyna u bazenu, dok Romeo i Cruz stoje iza njih zagrljeni.

''Volim vas sve toliko da to riječima ne mogu opisati'', napisala je Harper preko fotografije, označivši svu trojicu braće.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko su žene koje preuzimaju vodstvo NK Osijeka? Predsjednica ima tek 29 godina

Romeo je dirljivu objavu odmah podijelio na svojim Instagram pričama, dodavši emotikon beskonačnosti, dok je njihova majka Victoria Beckham također repostala jednu od Harperinih objava uz crveno srce. U drugoj fotografiji Harper je napisala: ''Sretno Valentinovo najboljim starijim braćama na cijelom svijetu''.

Romeo Beckham na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Objava je bila popraćena pjesmom ''Big Girls Don’t Cry'' pjevačice Fergie, što je dodatno naglasilo emotivni ton poruke.

Harperine javne posvete dolaze u trenutku kada je obitelj Beckham pod povećalom javnosti. Naime, Brooklyn Beckham je 19. siječnja u nizu Instagram priča iznio ozbiljne optužbe na račun svojih roditelja, tvrdeći da pokušavaju narušiti njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz Beckham. Više čitajte OVDJE.

Harper Beckham - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je operna diva koja je pjevala s Magazinom u finalu Dore 2026.?

Iako se Victoria i David zasad nisu javno oglasili o tim navodima, Harperina objava mnogima je djelovala kao poruka zajedništva usred navodnih obiteljskih napetosti.

Harper Beckham - 2 Foto: Instagram

Unatoč svemu, čini se da su veze među braćom i sestrom čvrste – barem sudeći prema emotivnim riječima najmlađe Beckhamice.

Harper Beckham - 3 Foto: Instagram

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Koja se srpska pjevačica krije iza hrvatske pjesme na Eurosongu?

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je atraktivna Slavonka koja je čitala bodove iz Osijeka u finalu Dore? Znamo je iz showa Nove TV!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ekipa iz metal benda koji je osvojio drugo mjesto na Dori?