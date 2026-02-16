Tko je operna diva koja je pjevala s Magazinom u finalu Dore 2026.?

Jedan od najemotivnijih trenutaka finala Dore 2026. bio je povratak Lidije Horvat-Dunjko, operne dive koja je uz Magazin ponovno oživjela bezvremensku ''Nostalgiju'' i podsjetila publiku na jedan od najvećih hrvatskih eurovizijskih uspjeha.

U spektakularnoj finalnoj večeri Dore 2026., gdje se birala hrvatska pjesma za Euroviziju, publiku je posebno dirnula pojava jedne od najvećih opernih diva u našoj zemlji — Lidije Horvat-Dunjko.

Legendarna sopranistica sinoć je stala uz bok grupi Magazin, s kojom je izvela kultnu eurovizijsku uspješnicu ''Nostalgija'', izazvavši ovacije i valove nostalgije među gledateljima.

Lidija Horvat-Dunjko - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Lidija Horvat-Dunjko ime je koje se u svijetu glazbe ističe već više od tri desetljeća. Rođena je 1967. u Varaždinu i jedna je od najpoznatijih hrvatskih opernih pjevačica – koloraturni sopran. Osim uspješne operne karijere, vrhunski je pedagog i profesorica solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje svojim iskustvom i znanjem oblikuje novu generaciju vokalnih umjetnika.

Lidija Horvat-Dunjko - 1 Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Šira javnost Lidiju je posebno upamtila po jednom od najvažnijih trenutaka hrvatske glazbene povijesti — Euroviziji 1995. godine. Tada je, zajedno s popularnom grupom Magazin, nastupila s pjesmom ''Nostalgija'', s kojom je Hrvatska ostvarila šesto mjesto, što je i danas jedan od najboljih hrvatskih plasmana na tom natjecanju.

"Upravo je nostalgija što me veže za taj nastup i to je ponovno jedna iskonska, istinska radost kakva je bila i prvi put. To je lijepa pjesma i stvarno smo je voljeli pjevati, pjevali s velikom radošću i nažalost, da nije bilo granatiranja odnosno bombardiranja HNK u Zagrebu dan prije mi bi sigurno pobijedili", prisjetila se Lidija u IN magazinu 25 godina nakon nastupa na Eurosongu.

Lidija Horvat Dunjko na Eurosongu Foto: YouTube/Screenshot

Lidija Horvat Dunjko na Eurosongu Foto: YouTube/Screenshot

Naime, 2. svibnja te 1995. godine odvio se raketni napad na Zagreb koji je naredio Milan Marić i u kojem je, među ostalim, stradalo i Hrvatsko narodno kazalište.

Ipak, Lidiji je Eurosong ostao u lijepom sjećanju.

"Uvijek ima uzbuđenja, to je poprilično veliki auditorij ako uključujemo i sve one televizije koje su prenosile međutim mi smo pjevali iz srca, iz radosti, ne razmišljajući tko sluša, tko ne sluša, pjevali smo iz gušta", ispričala je.

Lidija Horvat Dunjko na Eurosongu Foto: YouTube/Screenshot

Lidija Horvat Dunjko na Eurosongu Foto: YouTube/Screenshot

Lidija je zasad jedini hrvatski operni vokal koji je nastupio na Eurosongu, a tada je u grupi Magazin pjevala Danijela Martinović.

Danas 59-godišnja Lidija još redovito nastupa u HNK-u, a usto je i redovita profesorica na Muzičkoj akademiji te pročelnica odsjeka za pjevanje.

U privatnom životu sretno živi s drugim životnim partnerom, magistrom fizioterapije Bernardom Bakačem Nikšićem Nadom, te je majka dvoje djece i baka. Kći Antonija krenula je njezinim stopama i danas je operni freelancer po Nizozemskoj i Europi, a ima još i sina Sebastijana.

Sinoćnji nastup u finalu Dore, na kojem je ponovno otpjevala ''Nostalgiju'' uz članove Magazina i Lorenu Bućan, bio je emotivan susret generacija — od glazbenih legendi do najnovijih zvijezda hrvatske scene.

Podsjetimo, Hrvati su sinoć odlučili da će našu državu na Eurosongu u Beču predstavljati grupa Lelek s pjesmom ''Andromeda''.

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

