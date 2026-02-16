Baby Lasagna započinje novu eru: Poslušajte njegovu novu pjesmu!

Nova pjesma Baby Lasagne "End of Party" donosi stilsku promjenu, ali i osobni obračun sa samim sobom.

Nakon dvije godine meteorskog uspona, od eurovizijskog proboja i globalne viralnosti, preko albuma prvijenca "Dmns&Mosquitoes" pa sve do rasprodane europske turneje, Baby Lasagna ulazi u fazu koja nije nastavak uspjeha, nego reakcija na njega. Umjesto eskalacije spektakla bira demontažu vlastitog hypea.

Novo poglavlje karijere započinje pjesmom "End The Party" – introspektivnim i zvučno najžešćim materijalom do sada.

Singl označava povratak njegovu izvornom identitetu, alternativnom i metal zvuku, koji je formirao njegov senzibilitet još od školskih dana. To izdanje ne donosi samo stilsku promjenu nego i osobni obračun sa samim sobom. Nova pjesma, koja označava obračun sa samim sobom, javna je opomena samom sebi.

U tekstu pjesme Marko otvoreno kritizira vlastito duševno propadanje i preispituje odnos prema uspjehu, materijalizmu i vlastitom egu. "End The Party" razotkriva strah od transformacije u ono što je nekad ismijavao, megalomaniju, ispraznost i hedonizam.

Baby Lasagna - 2 Foto: Nina Sušac/PR

Pogledaji ovo Celebrity Kladionice reagirale na pobjedu Leleka na Dori, evo kako sada stoji Hrvatska!

Videospot, koji ponovno režira njegova supruga Elizabeta, produkcijski je najambiciozniji projekt u njegovoj karijeri, ali i posljednji takav u ovom obliku.

Posebnost snimanja spota je i sudjelovanje fanova, članova službenih fan klubova, koji se pojavljuju kao statisti. Samim time briše se granica između izvođača i publike, baš kao što pjesma briše granicu između samokritike i ispovijedi.

"Često kažem da je ovo najveći i najizazovniji video do sada, ali ovoga puta to je posebno istina. Nakon ovoga smanjujemo produkciju i vraćamo se kreativi i DIY pristupu", rekao je Baby Lasagna.

Baby Lasagna - 1 Foto: Nina Sušac/PR

Nakon albuma "Dmns&Mosquitoes", na kojem je projekt svjesno istraživao različite stilove i estetike, novi materijal predstavlja jasnu odluku – povratak "čudnim klincima u crnom".

"Od osnovne škole naš identitet bio je onih klinaca u crnom s majicama na strašila — sad smo skroz zaronili u to", nadodao je Marko.

Baby Lasagna - 3 Foto: Nina Sušac/PR

Iako će prepoznatljivi humor i ironija ostati prisutni, naglasak se pomiče prema težem zvuku, dok će lirski kontrast između autoironije i samokritike i dalje definirati pjesme. Baš kao i u ranijim singlovima "Don’t Hate Yourself But Don’t Love Yourself Too Much", "IG Boy" i "Biggie Boom Boom".

Pjesmu će predstaviti na festivalu u Szigetu, o čemu više pročitajte OVDJE.

