Je li trebala upasti? Poslušajte pjesmu koja je bila rezerva za Doru!

Dorian Stipčić bio je druga zamjena za Doru s pjesmom "Loved", koju je napisala jedna - tinejdžerica!
Iako se tek sada trebaju početi razvijati planovi za nastup u Beču, mnogi izvođači koji su se prijavili na Doru, a nisu prošli, počeli su objavljivati pjesme s kojom su htjeli ići na Eurosong.
Jedna od njih je i "Loved", koja je isprva bila druga zamjena, pa nakon diskvalifikacije Karoline Ilić postala prva zamjena za samu Doru. Ovu pjesmu otpjevao je Dorian Stipčić, dok ju autorski potpisuje 13-godišnja Ema Dujmović koja je u trenutku pisanja teksta imala samo deset godina.
"Loved" je objavljena na YouTubeu prije mjesec dana, u isto vrijeme kada su objavljene i ostale pjesme s Dore, a zanimljivo je kako je Doriana, školovanog crossover pjevača s impresivnim scenskim iskustvom u kazalištima HNK Ivana pl. Zajca, Komedija i HNK 2, odabrala sama Ema.
"Prvo nisam mogao vjerovati da je praktički dijete napisalo pjesmu, jer je toliko promišljena i muzikalna da sam bio u šoku. Počašćen sam što je baš mene odabrala za interpretaciju i dat ću sve od sebe da publika osjeti emociju pjesme", ispričao je Stipčić za Hello, dok je Dujmović, koja je predstavljala Hrvatsku na natjecanju u kineskom jeziku, dodala: "Ja sam dosta senzibilna duša i volim pisati iskrene, ponekad i malo tužne ljubavne pjesme. Svi koji čitaju moje pjesme kažu mi da imaju osjećaj da ih je pisao netko puno stariji od mene."
