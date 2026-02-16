Je li trebala upasti? Poslušajte pjesmu koja je bila rezerva za Doru!

Dorian Stipčić bio je druga zamjena za Doru s pjesmom "Loved", koju je napisala jedna - tinejdžerica!

Velikom pobjedom sastava LELEK s pjesmom "Andromeda", koje će u ime Hrvatske otputovati u Beč na Eurosong, zaključeno je još jedno izdanje Dore.

Iako se tek sada trebaju početi razvijati planovi za nastup u Beču, mnogi izvođači koji su se prijavili na Doru, a nisu prošli, počeli su objavljivati pjesme s kojom su htjeli ići na Eurosong.

Dorian Stipčić - 1 Foto: YouTube Screenshot

In Magazin: Dorian Stipčić - 1 Foto: In Magazin

Ema Dujmovic i Dorian Stipcic Foto: Josip Moler / CROPIX

Jedna od njih je i "Loved", koja je isprva bila druga zamjena, pa nakon diskvalifikacije Karoline Ilić postala prva zamjena za samu Doru. Ovu pjesmu otpjevao je Dorian Stipčić, dok ju autorski potpisuje 13-godišnja Ema Dujmović koja je u trenutku pisanja teksta imala samo deset godina.

Pogledaji ovo Celebrity Kladionice reagirale na pobjedu Leleka na Dori, evo kako sada stoji Hrvatska!

"Loved" je objavljena na YouTubeu prije mjesec dana, u isto vrijeme kada su objavljene i ostale pjesme s Dore, a zanimljivo je kako je Doriana, školovanog crossover pjevača s impresivnim scenskim iskustvom u kazalištima HNK Ivana pl. Zajca, Komedija i HNK 2, odabrala sama Ema.

Je li ova pjesma trebala na Doru? Da, zaslužila je

Ne, što je ovo?

Nemam mišljenje Da, zaslužila je

Ne, što je ovo?

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Galerija 5 5 5 5 5

In Magazin: Ema Dujmović i Dorian Stipčić - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Ema Dujmović i Dorian Stipčić - 1 Foto: In Magazin

"Prvo nisam mogao vjerovati da je praktički dijete napisalo pjesmu, jer je toliko promišljena i muzikalna da sam bio u šoku. Počašćen sam što je baš mene odabrala za interpretaciju i dat ću sve od sebe da publika osjeti emociju pjesme", ispričao je Stipčić za Hello, dok je Dujmović, koja je predstavljala Hrvatsku na natjecanju u kineskom jeziku, dodala: "Ja sam dosta senzibilna duša i volim pisati iskrene, ponekad i malo tužne ljubavne pjesme. Svi koji čitaju moje pjesme kažu mi da imaju osjećaj da ih je pisao netko puno stariji od mene."

U show programu je nastupala i pobjednica Dore 1995., o čemu više pročitajte OVDJE.

Veliku pozornost pobrao je i bend Cold Snap, o kojima više pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Tko su najveći gubitnici Dore? Neki su se posebno istaknuli!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Jeste li primijetili neobičan detalj nastupa jedne od favoritkinja Dore? Razlog je genijalan!

Pogledaji ovo Celebrity Objavljen konačni popis: S Jeffreyjem Epsteinom povezuje se čak 305 svjetski poznatih osoba!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je atraktivna Slavonka koja je čitala bodove iz Osijeka u finalu Dore? Znamo je iz showa Nove TV!