Emocije preplavile Slavonski Brod: Lexington bend okupio sve generacije u dvorani Vijuš!

Lexington bend prvi je put nastupio u Slavonskom Brodu za Valentinovo i u dvorani Vijuš uglas s publikom otpjevao svoje najveće hitove.

Slavonski Brod ove je godine Valentinovo dočekao na poseban način. Popularni Lexington bend po prvi je put održao koncert u tom gradu i ispunio večer emocijama, glazbom i zajedničkim pjevanjem koje će se dugo prepričavati.

U dvoranu Vijuš je stiglo mnoštvo obožavatelja, a publika, svih generacija, s nestrpljenjem je iščekivala prve taktove. Od samog izlaska na pozornicu bilo je jasno da će ovo biti večer za pamćenje.

Večer je otvorena snažnim hitovima, a atmosfera je dodatno uzavrela kada su krenule pjesme koje su obilježile karijeru benda. "Dođi ove noći", "Donesi", "U srce udaraj", "Ljetne kiše" i "Cvijeće" orile su se dvoranom dok je publika uglas pjevala s bendom.

Frontmen je nekoliko puta zahvalio publici na toplom dočeku, istaknuvši koliko im znači što su prvi put upravo u Slavonskom Brodu doživjeli ovakav prijem.

Lexington bend još je jednom pokazao zašto već godinama puni dvorane diljem regije, a to su iskrena emocija, prepoznatljivi stihovi i energija koja povezuje publiku svih generacija.

