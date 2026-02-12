Martin Kosovec oduševio prvim solističkim koncertom u ispunjenom klubu!

Martin Kosovec održao je prvi samostalni koncert u klubu Sax koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Svoj prvi solistički koncert, koji je održao u srijedu u zagrebačkom Klubu hrvatskih glazbenika „Sax“, Martin Kosovec zasigurno će duboko urezati u sjećanje.

Prepun klub uglas je pjevao ne samo obrade poznatih skladbi koje su mu i otvorile glazbenički put, već i njegove autorske skladbe koje su protekle dvije godine punile vrhove top ljestvica hrvatskih radijskih postaja.

Koncert je otvorio izvedbom Massimove „Sjaj u tami“ i već sam početak koncerta dao je naslutiti da će publika uživati u raskoši Martinova vokala, koji se hrabro nosi s najzahtjevnijim skladbama, koje i mnogo iskusniji pjevači s oprezom stavljaju na svoj repertoar.

Martin Kosovec - 3 Foto: Vedran Metelko/PR

Podsjetio je Martin publiku na poznate izvedbe skladbi kojima je prolazio svoj put do pobjede u glazbenom showu „The Voice Hrvatska“, a posebno oduševljenje izazvala je izvedba njegovog prvog autorskog singla „Maštarija“, za koji mu je riječi napisala njegova mentorica Vanna, a glazbu Predrag Martinjak Peggy. Vanna je i bila na koncertu i svojim glasom iz publike podržala ovog mladog glazbenika za kojega javnost tvrdi da je najveća nada hrvatske glazbene scene.

U publici je bila i autorica skladbe „Ti si bila moje sunce“ Marija Mirković. Publika je uglas pjevala tu pjesmu koja je čak 13 tjedana držala prvo mjesto HR Top ljestvice i prošle godine bila na drugom mjestu godišnje HR Top 100 liste najemitiranijih domaćih skladbi.

Martin Kosovec - 2 Foto: Vedran Metelko/PR

Od Sinatre i Elvisa, preko Tom Jonesa i Lea Martina, pa sve do Olivera i Vice Vukova, svaka je izvedba na koncertu potvrdila da je potencijal ovoga mladoga pjevača izniman. Zahvalan na svakom pljesku i podršci publike, posebno je dirljivo u publici pozdravio svoju razrednicu, glazbene suradnike i svoju ekipu. A posebno je bio ganut kada je prvi puta izveo skladbu „Grazie Signore“, koja je objavljena tek prije tri dana. Publika je već dobro znala refren, a Martin nije mogao sakriti ponos i radost.

Praćen izvrsnim bendom Filipa Gjuda, publiku je nagradio i s nekoliko dodatnih pjesama, a koncert završio lirskom izvedbom Arsenove skladbe „Odlazak“ i na poseban način publici svojega prvog solističkog koncerta priuštio da zajedno pjevaju refren te skladbe koja je obilježila povijest hrvatske glazbe. Martin je svojim vokalom i pjevačkim narativom i ovoj skladbi da svoj poseban pečat pa je za kraj bio nagrađen glasnim i dugim pljeskom prepunog kluba.

Martin Kosovec - 1 Foto: Vedran Metelko/PR

Već prvom pojavom na audiciji jedne emisije, Martin je izazvao veliku pozornost javnosti, a svoj je natjecateljski put u showu nastavio lakoćom interpretacija ponajvećih glazbenih autoriteta. Vrlo brzo nakon pobjede u showu publici se predstavio prvim autorskim skladbama i u posljednje dvije godine objavio 6 autorskih skladbi i jednu obradu.

Demantirao je tako mnoge koji su, poučeni primjerima prethodnih pobjednika velikih talent natjecanja, imali bojazan da će se odbljesak uspjeha tv-showa brzo ugasnuti. Dogodilo se upravo suprotno, čemu je svjedočila publika u prepunom Saxu na njegovom prvom solističkom koncertu.