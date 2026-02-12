Martin Kosovec oduševio prvim solističkim koncertom u ispunjenom klubu!

Martin Kosovec održao je prvi samostalni koncert u klubu Sax koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.
Svoj prvi solistički koncert, koji je održao u srijedu u zagrebačkom Klubu hrvatskih glazbenika „Sax“, Martin Kosovec zasigurno će duboko urezati u sjećanje.3 vijesti o kojima se priča kraj ljubavi Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela ''Duša naša...'' Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu Nevjerojatna transformacija Znate li tko je ćelavi glumac na ovoj fotki? Gubitak kila potpuno ga je promijenio
Prepun klub uglas je pjevao ne samo obrade poznatih skladbi koje su mu i otvorile glazbenički put, već i njegove autorske skladbe koje su protekle dvije godine punile vrhove top ljestvica hrvatskih radijskih postaja.
Koncert je otvorio izvedbom Massimove „Sjaj u tami“ i već sam početak koncerta dao je naslutiti da će publika uživati u raskoši Martinova vokala, koji se hrabro nosi s najzahtjevnijim skladbama, koje i mnogo iskusniji pjevači s oprezom stavljaju na svoj repertoar.
Martin Kosovec - 3 Foto: Vedran Metelko/PR
Podsjetio je Martin publiku na poznate izvedbe skladbi kojima je prolazio svoj put do pobjede u glazbenom showu „The Voice Hrvatska“, a posebno oduševljenje izazvala je izvedba njegovog prvog autorskog singla „Maštarija“, za koji mu je riječi napisala njegova mentorica Vanna, a glazbu Predrag Martinjak Peggy. Vanna je i bila na koncertu i svojim glasom iz publike podržala ovog mladog glazbenika za kojega javnost tvrdi da je najveća nada hrvatske glazbene scene.
U publici je bila i autorica skladbe „Ti si bila moje sunce“ Marija Mirković. Publika je uglas pjevala tu pjesmu koja je čak 13 tjedana držala prvo mjesto HR Top ljestvice i prošle godine bila na drugom mjestu godišnje HR Top 100 liste najemitiranijih domaćih skladbi.
Martin Kosovec - 2 Foto: Vedran Metelko/PR
Od Sinatre i Elvisa, preko Tom Jonesa i Lea Martina, pa sve do Olivera i Vice Vukova, svaka je izvedba na koncertu potvrdila da je potencijal ovoga mladoga pjevača izniman. Zahvalan na svakom pljesku i podršci publike, posebno je dirljivo u publici pozdravio svoju razrednicu, glazbene suradnike i svoju ekipu. A posebno je bio ganut kada je prvi puta izveo skladbu „Grazie Signore“, koja je objavljena tek prije tri dana. Publika je već dobro znala refren, a Martin nije mogao sakriti ponos i radost.
Praćen izvrsnim bendom Filipa Gjuda, publiku je nagradio i s nekoliko dodatnih pjesama, a koncert završio lirskom izvedbom Arsenove skladbe „Odlazak“ i na poseban način publici svojega prvog solističkog koncerta priuštio da zajedno pjevaju refren te skladbe koja je obilježila povijest hrvatske glazbe. Martin je svojim vokalom i pjevačkim narativom i ovoj skladbi da svoj poseban pečat pa je za kraj bio nagrađen glasnim i dugim pljeskom prepunog kluba.
Martin Kosovec - 1 Foto: Vedran Metelko/PR
Već prvom pojavom na audiciji jedne emisije, Martin je izazvao veliku pozornost javnosti, a svoj je natjecateljski put u showu nastavio lakoćom interpretacija ponajvećih glazbenih autoriteta. Vrlo brzo nakon pobjede u showu publici se predstavio prvim autorskim skladbama i u posljednje dvije godine objavio 6 autorskih skladbi i jednu obradu.
Demantirao je tako mnoge koji su, poučeni primjerima prethodnih pobjednika velikih talent natjecanja, imali bojazan da će se odbljesak uspjeha tv-showa brzo ugasnuti. Dogodilo se upravo suprotno, čemu je svjedočila publika u prepunom Saxu na njegovom prvom solističkom koncertu.