Sjajan početak godine za našeg pjevača koji je dugo izbivao s naše scene!

Marko Kutlić odbrojava posljednje trenutke do dolaska na pozornicu Dore, nakon čega slijede pripreme za koncert u Tvornici Kulture.

Marko Kutlić, glazbenik prepoznatljivog vokala i jedno od najtalentiranijih mladih imena domaće glazbene scene, započeo je 2026. godinu nizom značajnih glazbenih uspjeha.

Veljaču će obilježiti nastupom na Dori s pjesmom "Neotuđivo", nastalom u njegovom najranjivijem životnom razdoblju. U početku ju je čuvao samo za sebe, no s vremenom je odlučio podijeliti je s publikom.

"Dora je sigurno jedno veće opterećenje, veći stres kada je toliko kamera uključeno, ali pozornica je mjesto na kojem se osjećam najprirodnije. Volim s publikom dijeliti emocije, veseli me stati na pozornicu i ispričati svoju priču. Moj cilj i smisao nastupa je odvesti ljude u tu sobu u kojoj sam bio dok sam pisao tu pjesmu i da zajedno oživimo tu emociju", rekao je Marko Kutlić.

Marko Kutlić Foto: Josip Moler / CROPIX

Pjesma "Neotuđivo" već je osvojila radijski eter te se tjednima nalazi među deset najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. Bilježi veliku slušanost na streaming platformama, dok je na YouTubeu u samo mjesec dana pregledana gotovo pola milijuna puta. Upravo će ona otvoriti njegov novi studijski album koji je dovršio u svom kreativnom razdoblju.

Marko Kutlić Foto: Tom Dubravec / CROPIX

"'Neotuđivo' je prva pjesma s mojeg novog albuma koji sam dovršio na putu. Imao sam zanimljiv i kreativan period u kojem sam se u potpunosti posvetio glazbi. Veselim se s publikom podijeliti sve na čemu sam radio", ističe Marko.

Za ožujak priprema posebnu glazbenu priču. Na Dan žena, 8. ožujka, vraća se na pozornicu zagrebačke Tvornice Kulture nakon više od dvije godine. Upravo se ondje oprostio od publike prije nego što je krenuo na svoj osobni put, a sada se vraća s novim iskustvom, pjesmama i emocijama. Koncert u Tvornici ujedno će biti i prvi datum njegove turneje Moram dalje, za koju će uskoro biti objavljeno više gradova. Kao predgrupa nastupit će Mudri, koji će zagrijati publiku, a ulaznice su dostupne putem platforme Entrio.

Marko Kutlić - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

"Program za koncert je gotov. Bit će mi posebno drago ponovno stati pred zagrebačku publiku. Ovo je početak jedne nove priče i veselim se svemu što dolazi", poručio je Marko Kutlić.

Nakon koncerta u Tvornici, Kutlića očekuje i nastup na 73. Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene", koju autorski potpisuje Miroslav Rus. Ovo mu nije prvo pojavljivanje na pozornici najdugovječnijeg domaćeg festivala - 2020. godine ondje je nastupio s pjesmom "Samo nek ona sretna je" i odnio pobjedu, dok je 2023. publici predstavio pjesmu "Zar svejedno je" koja je ubrzo zavladala radijskim postajama diljem Hrvatske.

Marko Kutlić Foto: Screenshot

"Na Zagrebačkom festivalu predstavit ću se s pjesmom ‘Uzmi i drugi dio mene’. To je prvi put da sam se s Miroslavom Rusom susreo kao autorom teksta i glazbe i nisam puno razmišljao kad mi je pustio pjesmu. Jednostavno, to sam ja. Ta pjesma je moj život i drago mi je da ću je predstaviti baš na Zagrebačkom festivalu", zaključio je Marko.

